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Премьер-министр Беларуси созвонился с российским коллегой
25.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая - Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко созвонился с российским коллегой Романом Мишустиным, сообщила пресс-секретарь правительства Александра Исаева.
В числе обсужденных тем – ситуация с экстренной посадкой в Минске
"В данном контексте особенно выделяются латвийские должностные лица, совершившие неприемлемый поступок в отношении государственного флага Беларуси, противоречащий всем нормам международных отношений. В этой связи белорусской стороной были предприняты
Премьер-министры также обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве.
Кроме того, Мишустин и Головченко договорились провести переговоры в ходе предстоящего 27–28 мая в Минске заседания Совета глав правительств СНГ.
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В числе обсужденных тем – ситуация с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair и международная реакция на инцидент.
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