Премьер-министр Беларуси созвонился с российским коллегой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая - Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко созвонился с российским коллегой Романом Мишустиным, сообщила пресс-секретарь правительства Александра Исаева.

В числе обсужденных тем – ситуация с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair и международная реакция на инцидент. Действия европейских государств в отношении Беларуси Головченко назвал недружественными и провокационными.

"В данном контексте особенно выделяются латвийские должностные лица, совершившие неприемлемый поступок в отношении государственного флага Беларуси, противоречащий всем нормам международных отношений. В этой связи белорусской стороной были предприняты адекватные меры реагирования", – отмечается в сообщении.

Премьер-министры также обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве.

Кроме того, Мишустин и Головченко договорились провести переговоры в ходе предстоящего 27–28 мая в Минске заседания Совета глав правительств СНГ.