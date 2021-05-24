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Премьер-министр Беларуси созвонился с российским коллегой

25.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая - Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко созвонился с российским коллегой Романом Мишустиным, сообщила пресс-секретарь правительства Александра Исаева.

В числе обсужденных тем – ситуация с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair и международная реакция на инцидент. Действия европейских государств в отношении Беларуси Головченко назвал недружественными и провокационными. 

"В данном контексте особенно выделяются латвийские должностные лица, совершившие неприемлемый поступок в отношении государственного флага Беларуси, противоречащий всем нормам международных отношений. В этой связи белорусской стороной были предприняты адекватные меры реагирования", – отмечается в сообщении. 

Премьер-министры также обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве.

Кроме того, Мишустин и Головченко договорились провести переговоры в ходе предстоящего 27–28 мая в Минске заседания Совета глав правительств СНГ.

 
Теги: Минск
 
 
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В числе обсужденных тем – ситуация с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair и международная реакция на инцидент.
 
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