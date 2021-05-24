МИД РФ: Россия считает внутренним делом Беларуси задержание Протасевича

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая - Sputnik. Москва считает внутренним делом Беларуси задержание одного из основателей Telegram-канала NEXTA (признан в Беларуси экстремистским - Sputnik) Романа Протасевича, заявил МИД РФ.

В заявлении также отмечается, что, согласно официальным сообщениям белорусской стороны, посадка произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности по решению командира экипажа из-за угрозы террористического акта. Белорусские авиационные власти действовали в соответствии с международными нормами.

"Есть информация, что кроме Романа Протасевича на борт самолета не вернулась гражданка России. По данному вопросу посольство России в Минске находится в контакте с ее родственниками и белорусскими властями и готово оказать консульскую помощь", – говорится в заявлении.

Оценить ситуацию без эмоций

"Призываем наших западных партнеров воздержаться от применения "двойных стандартов" и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве обратили внимание на заявление официального представителя МИД Беларуси, который выразил готовность Минска к максимальной транспарентности в данном вопросе, включая предоставление материалов и допуск международных экспертов.

"Вызывает удивление скоординированная реакция на эти события представителей ряда западных стран и международных организаций, включая ЕС, НАТО и ОБСЕ. Они требуют отпустить задержанного Р.Протасевича и ввести максимально жесткие дополнительные санкции против Беларуси и авиакомпании "Белавиа". Хотелось бы напомнить, что на подобные события, происходившие ранее в других странах, они реагировали по-другому. А таких примеров было немало", – говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства.

Вспомнить прецеденты

В частности, в дипведомстве напомнили о принудительной посадке в Вене в 2013 году по требованию спецслужб США, которые охотились в то время за экс-агентом ЦРУ Эдвардом Сноуденом, самолета президента Боливии, летевшего из Москвы.

Представители МИД РФ напомнили, что на подобные события, происходившие ранее в других странах, западные страны и международные организации, включая ЕС, НАТО и ОБСЕ реагировали по-другому. Министерство приводит пример 2012 года, когда Турция с помощью истребителей посадила самолет Москва – Дамаск, обыскав судно и изъяв его груз.

Также МИД напомнил, что объектами вынужденных посадок становились и белорусские лайнеры: в 2016 году самолет "Белавиа", вылетевший из киевского аэропорта, за 50 километров до входа в белорусское воздушное пространство был вынужден по требованию украинского диспетчера, угрожавшего поднятием в случае отказа боевых истребителей, вернуться в аэропорт вылета для снятия активиста "Антимайдана" Армена Мартиросяна.

"Характерно, что все указанные акции совершались намеренно, в нарушение норм международного права. Реакция Запада на них практически отсутствовала, никто из виновных так и не понес наказания", - напомнили в МИД РФ.

Задержание Романа Протасевича

В воскресенье днем в аэропорту Минска после сообщения о минировании экстренно приземлился самолет Ryanair.

В аэропорту борт уже встречала аварийно-спасательная техника. Однако помощь не понадобилась, информация о минировании в итоге не подтвердилась. СК возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 УК.

На борту самолета летели 123 пассажира, они прошли дополнительный досмотр, также у них проверили багаж.

По результатам проверки был задержан Роман Протасевич – экс-главред Telegram-канала "NEXTA". Он летел рейсом FR4978 из Греции в Литву.

В октябре 2020 года каналы NEXTA-Live и NEXTA признали экстремистскими. В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму. В отношении него было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК:

ч. 3 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (до 12 лет лишения свободы)

ст. 293 "Массовые беспорядки" (до 3 лет лишения свободы)

ст. 342 "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы)

Вместе с Протасевичем с рейса была снята и его девушка – студентка ЕГУ София Сапега. Она гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".