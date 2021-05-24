Посольство РФ ожидает получения консульского доступа к задержанной россиянке

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая - Sputnik. Посольство РФ ожидает получения консульского доступа к задержанной накануне в Минске гражданке России Софии Сапеге, говорится в заявлении посольства.

В российской дипмиссии назвали враньем появившуюся в ряде Telegram-каналов информацию о том, что российский консул якобы отказался оказывать помощь в деле Софии Сапеги.

"Хотели бы отметить, что консул встречался с родителями гражданки С. Сапега, которым был рекомендован адвокат на случай необходимости оказания юридической помощи. Находимся с ними в постоянном контакте", – говорится в заявлении дипмиссии.

Уточняется также, что посольство уже направило соответствующий запрос в компетентные органы Беларуси о гражданке России и получило уведомление о ее задержании. Посольство ожидает в ближайшее время получить консульский доступ к задержанной.

Что случилось с Софией Сапегой

София Сапега – гражданка Российской Федерации, она учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".

В вузе заявили , что девушку задержали в Минске необоснованно и "под надуманным предлогом". Там отметили, что студентка Сапега возвращалась из отпуска, в Вильнюсе ее ожидала защита магистерской работы.

Ранее в госСМИ Беларуси сообщалось , что именно подруга Романа Протасевича помогла обнаружить его на борту самолета Ryanair. По информации, озвученной в эфире телеканала "Беларусь 1", милиция задержала Протасевича после того, как Сапега, летевшая с ним, отправила фото другому оппозиционному блогеру, который опубликовал снимок у себя в канале. Диктор также подчеркнул, что девушка является сотрудницей Белсата.

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