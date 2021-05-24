ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посольство РФ ожидает получения консульского доступа к задержанной россиянке

25.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая - Sputnik. Посольство РФ ожидает получения консульского доступа к задержанной накануне в Минске гражданке России Софии Сапеге, говорится в заявлении посольства.

В российской дипмиссии назвали враньем появившуюся в ряде Telegram-каналов информацию о том, что российский консул якобы отказался оказывать помощь в деле Софии Сапеги.

"Хотели бы отметить, что консул встречался с родителями гражданки С. Сапега, которым был рекомендован адвокат на случай необходимости оказания юридической помощи. Находимся с ними в постоянном контакте", – говорится в заявлении дипмиссии.

Уточняется также, что посольство уже направило соответствующий запрос в компетентные органы Беларуси о гражданке России и получило уведомление о ее задержании. Посольство ожидает в ближайшее время получить консульский доступ к задержанной.

Что случилось с Софией Сапегой

София Сапега – гражданка Российской Федерации, она учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".

В вузе заявили, что девушку задержали в Минске необоснованно и "под надуманным предлогом". Там отметили, что студентка Сапега возвращалась из отпуска, в Вильнюсе ее ожидала защита магистерской работы.

Ранее в госСМИ Беларуси сообщалось, что именно подруга Романа Протасевича помогла обнаружить его на борту самолета Ryanair. По информации, озвученной в эфире телеканала "Беларусь 1", милиция задержала Протасевича после того, как Сапега, летевшая с ним, отправила фото другому оппозиционному блогеру, который опубликовал снимок у себя в канале. Диктор также подчеркнул, что девушка является сотрудницей Белсата.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Консул уже встретился с родителями Софии Сапеги, им был рекомендован адвокат на случай необходимости юридической помощи.
 
Новости дня
Новости политики
 
Минтранс сообщил об угрозе «солдатов ХАМАС» взорвать самолет над Вильнюсом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by