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Посольство РФ ожидает получения консульского доступа к задержанной россиянке
25.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая - Sputnik. Посольство РФ ожидает получения консульского доступа к задержанной накануне в Минске гражданке России Софии Сапеге, говорится в заявлении посольства.
В российской дипмиссии назвали враньем появившуюся в ряде Telegram-каналов информацию о том, что российский консул якобы отказался оказывать помощь в деле Софии Сапеги.
"Хотели бы отметить, что консул встречался с родителями гражданки С. Сапега, которым был рекомендован адвокат на случай необходимости оказания юридической помощи. Находимся с ними в постоянном контакте", – говорится в заявлении дипмиссии.
Уточняется также, что посольство уже направило соответствующий запрос в компетентные органы Беларуси о гражданке России и получило уведомление о ее задержании. Посольство ожидает в ближайшее время получить консульский доступ к задержанной.
Что случилось с Софией Сапегой
София Сапега – гражданка Российской Федерации, она учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".
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Консул уже встретился с родителями Софии Сапеги, им был рекомендован адвокат на случай необходимости юридической помощи.
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