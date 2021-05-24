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Александр Лукашенко 25 мая обратится с заявлением по поводу происходящего

25.05.2021 18:43 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

По информации телеграм-канала "Пул Первого", завтра Александр Лукашенко обратится с заявлением по поводу всего происходящего.



 
Теги: Минск
 
 
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По информации телеграм-канала "Пул Первого", завтра Александр Лукашенко обратится с заявлением по поводу всего происходящего. Читайте также: ...
 
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