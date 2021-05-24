В. Макей: мы не заинтересованы в нагнетании ситуации, обстановки

Источник материала: БT

"Много раз подчеркивалось и говорилось о том, что Беларусь заинтересована в том, чтобы развивать нормальные отношения со всеми государствами, включая Латвию и иных соседей. Но если о Беларусь и ее народ будут пытаться вытереть ноги, то такие действия не могут и не должны оставаться без ответа. Именно поэтому сегодня посол Латвии был приглашен в МИД и ему были сделаны соответствующие предложения", - рассказал Владимир Макей корреспонденту БелТА .

Также глава МИД заявил, что Беларусь готова предоставить любые данные, связанные с инцидентом с самолетом Ryanair и транспарентно проводить расследование этого инцидента с участием в том числе соответствующих международных специалистов. "Но ни одна страна Евросоюза, ни одна западная страна не запросила информацию на сей счет от белорусской стороны, насколько мне известно на данный момент. Но за то успели сделать уже, наверное, сотни политических заявлений не только с обвинениями, но и открытыми угрозами в адрес Беларуси. Вот это абсолютно недопустимо. Это то, что называется "новый геополитический порядок в действии", - отметил Владимир Макей.



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