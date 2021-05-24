В. Макей: Послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение суток

Источник материала: БT

Нежелание разобраться в ситуации спровоцировало дипломатический конфликт.

Вот такие кадры пришли из столицы Латвии сегодня. Они действительно скорее претендуют на некий перфоманс, нежели на дипломатические действия. На них вопиющее своеволие местных властей. Мэр города собственноручно демонтировал государственный флаг Беларуси, заменив его бчб-полотнищем среди флагов чемпионата мира по хоккею в центре города. Мартиньш Стакис действовал на пару с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем. В Twitter рижский градоначальник сообщил, что эту материю ему "доверили политические беженцы из Беларуси". Оказалось, что у латвийских властей аллергия не только на государственную символику Беларуси, но и России - российский триколор тоже решили снять, заменив на знамя Олимпийского комитета.



Минск высылает посла Латвии



Логичным шагом стала реакция белорусской стороны: покинуть страну в течение суток. Такое решение в отношении посла Латвии в нашей стране принял МИД. Сегодня дипломат был приглашен во внешнеполитическое ведомство в связи с оскорблением госфлага Беларуси в Риге. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть страну в течение 48 часов. Инцидент с госфлагом Беларуси в Риге расценивается не иначе как акт государственного вандализма.

Особенно поражает, как отличаются действия наших западных партнеров от их слов о якобы всесторонней поддержке нашего суверенитета и независимости. Но на самом деле они совершают откровенные провокации, которые направлены на разрушение нашей государственности. Беларусь такое отношение не потерпит, наши действия зеркальны, а к симметричному ответу латвийской стороны Беларусь готова.



Беларусь расценивает реакцию Запада на инцидент с бортом Ryanair как спланированную провокацию



Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси:



Наверняка латвийская сторона ответит симметрично. Мы готовы к этому. Но на данном этапе, в данной ситуации мы не видим возможности работать с нынешним составом диппредставительства.

Акция против вмешательства во внутренние дела Беларуси

У здания латвийского посольства собрались возмущенные демаршем рижского мэра граждане Беларуси. Противозаконная антидипломатичная акция в столице Латвии - жест, не только нарушающий международные правовые нормы. Это акт грубого оскорбления каждого нормального белоруса. Вопиющее вмешательство во внутренние дела нашей страны вызывает справедливое негодование.





