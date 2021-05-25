Белорусский депутат прокомментировал снятие красно-зеленого госфлага в Латвии

Вчера власти Риги заменили красно-зеленый госфлаг Беларуси на бело-красно-белый с «Погоней». Депутат Палаты представителей Национального собрания, глава Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич прокомментировал это в эфире СТВ, заявив, что «гитлеровцы снимали наши флаги и жгли их».

Гайдукевич убежден, что парламент ответит на действия со стороны латвийской стороны, а МИД «должен отреагировать мгновенно».

«Такие вещи прощать нельзя, это так не уважать нашу страну!», - заявляет депутат, добавляя, что «во время войны снимали флаги. Гитлеровцы снимали наши флаги и жгли их. Вы делаете так же».

По мнению Олега Гайдукевича, Латвия не имеет права права учить Беларусь свободе и демократии, потому что плюет на белорусский государственный флаг.

Он говорит, что флаги заменила страна, «которая проводит нацистские марши, та страна, которая прессует журналистов».