Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Украина прекращает авиасообщение с Беларусью и перенаправляет свои рейсы в обход белорусского воздушного пространства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Решение было принято на внеочередном заседании правительства страны.

"С 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью", – заявил Денис Шмыгаль.

Как сообщил украинский премьер, всем украинским авиакомпаниям запрещается полет в белорусском воздушном пространстве. Кроме того, Госпогранслужбе было дано поручение прекратить оформление пассажиров, следующих в Беларусь и из Беларуси, в таможенных пунктах аэропортов.

"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", – говорится в сообщении.

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