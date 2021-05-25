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Украина прекращает авиасообщение с Беларусью
25.05.2021 10:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik. Украина прекращает авиасообщение с Беларусью и перенаправляет свои рейсы в обход белорусского воздушного пространства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Решение было принято на внеочередном заседании правительства страны.
"С 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью", – заявил Денис Шмыгаль.
Как сообщил украинский премьер, всем украинским авиакомпаниям запрещается полет в белорусском воздушном пространстве. Кроме того, Госпогранслужбе было дано поручение прекратить оформление пассажиров, следующих в Беларусь и из Беларуси, в таможенных пунктах аэропортов.
"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", – говорится в сообщении.
Последует
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Страна запрещает своим самолетам полеты над Беларусью. Прекращается оформление пассажиров, следующих из Беларуси и в Беларусь.
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