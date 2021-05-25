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Недружественный шаг: белорусские сенаторы оценили ситуацию с флагом в Риге

25.05.2021 11:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая - Sputnik. Совет республики Национального собрания инициировал заявление по поводу инцидента с белорусским государственным флагом в Риге, сообщил официальный Telegram- канал верхней палаты белорусского парламента.

Как ранее сообщалось, мэр Риги и министр иностранных дел Латвии сняли государственный флаг Республики Беларусь - участницы Чемпионата мира по хоккею и заменили его на бел-красно-белый. В столице Латвии Риге, где в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею, в центре города установлены флаги стран-участниц турнира.

В Совете республики отметили, что белорусские парламентарии расценивают инцидент с белорусским государственным флагом как "нарушение норм международного права".

"Действия латвийских чиновников разрушают остатки доверия и добрых отношений между нашими государствами", - говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Сообщается, что во вторник прошло заседание президиума Совета Республики, на котором принято решение о том, что соответствующее заявление будет сделано на предстоящей сессии.

© Sputnik / Владимир Федоренко
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Глава сенатской комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков высказал недоумение по поводу того, что "страны Европы сделали вид, что не заметили это вопиющее событие (замену государственного флага- Sputnik)".

В минувший понедельник Чрезвычайный и Полномочный посол Латвии в Минске был вызван в МИД, где ему было предложено покинуть Беларусь в течение суток. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что "послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов. Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием".

Макей также отметил, что послу был заявлен решительный протест в связи с этим инцидентом.

"Было четко доведено, что это является циничным попранием всяческих норм международного права, фактически, актом государственного вандализма", сказал Макей.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне белорусский МИД вручил ноту протеста латвийскому послу и рекомендовал покинуть страну в течение 48 часов.
 
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