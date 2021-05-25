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Мэрия Риги решила снять флаги IIHF после письма Фазеля

25.05.2021 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Мэр Риги Мартинс Стакис сообщил, что власти города снимут флаги IIHF в ответ на письмо Рене Фазеля, об этом глава города написал на своей странице в Twitter.

Накануне президент IIHF Рене Фазель рассказал, что направил письмо мэру Риги с просьбой вернуть государственный флаг Беларуси на прежнее место, а акцию по замене флага назвал неприемлемой.

Президент Латвии Эгилс Левитс в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 заявил, что замена флага Беларуси на стенде флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге - адекватная политическая реакция и сигнал, что Латвия не признает правящий режим соседнего государства. 

Замена флага

В понедельник в Риге, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею, официальный флаг Беларуси был заменен на бело-красно-белый. Замену собственноручно провели министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.

© REUTERS / JANIS LAIZANS
В Риге повесили бело-красно-белый флаг на ЧМ по хоккею

Это вызвало ответную реакцию в Беларуси: посла Латвии вызвали в МИД и потребовали покинуть страну всех сотрудников посольства, оставив только одного технического работника для присмотра за зданием.

Реакция Беларуси

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал инцидент с флагом "циничным попранием всех норм международного права, фактически актом государственного вандализма".

© Sputnik / Виктор Толочко
Недружественный шаг: белорусские сенаторы оценили ситуацию с флагом в Риге

"Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа. Поэтому послу предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов и оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", – подчеркнул глава МИД республики.

Позиция Федерации хоккея Беларуси

В связи с инцидентом Федерация хоккея Беларуси направила официальную ноту в адрес президента IIHF, оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии.

По словам главы ФХБ Дмитрия Баскова, замена государственного флага Республики Беларусь оценивается как акт глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам, представляющим Беларусь на ЧМ по хоккею – 2021.

"Мы глубоко возмущены, что в отсутствие политического инструментария представители зарубежных государств считают возможным сделать спорт площадкой политических разбирательств", – подчеркнул Дмитрий Басков.

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Теги: Минск
 
 
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Накануне президент Международной федерации хоккея обратился с просьбой вернуть на прежнее место государственный флаг Беларуси или снять флаги IIHF.
 
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