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Мэрия Риги решила снять флаги IIHF после письма Фазеля
25.05.2021 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik. Мэр Риги Мартинс Стакис сообщил, что власти города снимут флаги IIHF в ответ на письмо Рене Фазеля, об этом глава города написал на своей странице в Twitter.
Накануне президент IIHF Рене Фазель рассказал, что направил письмо мэру Риги с просьбой вернуть государственный флаг Беларуси на прежнее место, а акцию по замене флага назвал неприемлемой.
Президент Латвии Эгилс Левитс в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 заявил, что замена флага Беларуси на стенде флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге - адекватная политическая реакция и сигнал, что Латвия не признает правящий режим соседнего государства.
Замена флага
В понедельник в Риге, где сейчас
© REUTERS / JANIS LAIZANS
В Риге повесили бело-красно-белый флаг на ЧМ по хоккею
Это вызвало ответную реакцию в Беларуси: посла Латвии вызвали в МИД и
Реакция Беларуси
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал инцидент с флагом "циничным попранием всех норм международного права, фактически актом государственного вандализма".
© Sputnik / Виктор Толочко
"Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа. Поэтому послу предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов и оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", – подчеркнул глава МИД республики.
Позиция Федерации хоккея Беларуси
В связи с инцидентом Федерация хоккея Беларуси направила официальную ноту в адрес президента IIHF, оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии.
По словам главы ФХБ Дмитрия Баскова, замена государственного флага Республики Беларусь оценивается как акт глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам, представляющим Беларусь на ЧМ по хоккею – 2021.
"Мы глубоко возмущены, что в отсутствие политического инструментария представители зарубежных государств считают возможным сделать спорт площадкой политических разбирательств", – подчеркнул Дмитрий Басков.
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Накануне президент Международной федерации хоккея обратился с просьбой вернуть на прежнее место государственный флаг Беларуси или снять флаги IIHF.
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