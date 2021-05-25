Мэрия Риги решила снять флаги IIHF после письма Фазеля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Мэр Риги Мартинс Стакис сообщил, что власти города снимут флаги IIHF в ответ на письмо Рене Фазеля, об этом глава города написал на своей странице в Twitter.

Накануне президент IIHF Рене Фазель рассказал, что направил письмо мэру Риги с просьбой вернуть государственный флаг Беларуси на прежнее место, а акцию по замене флага назвал неприемлемой.

Президент Латвии Эгилс Левитс в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 заявил, что замена флага Беларуси на стенде флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге - адекватная политическая реакция и сигнал, что Латвия не признает правящий режим соседнего государства.

Замена флага

В понедельник в Риге, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею , официальный флаг Беларуси был заменен на бело-красно-белый. Замену собственноручно провели министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.

© REUTERS / JANIS LAIZANS В Риге повесили бело-красно-белый флаг на ЧМ по хоккею

Это вызвало ответную реакцию в Беларуси: посла Латвии вызвали в МИД и потребовали покинуть страну всех сотрудников посольства, оставив только одного технического работника для присмотра за зданием.

Реакция Беларуси

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал инцидент с флагом "циничным попранием всех норм международного права, фактически актом государственного вандализма".

"Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа. Поэтому послу предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов и оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", – подчеркнул глава МИД республики.

Позиция Федерации хоккея Беларуси

В связи с инцидентом Федерация хоккея Беларуси направила официальную ноту в адрес президента IIHF, оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии.

По словам главы ФХБ Дмитрия Баскова, замена государственного флага Республики Беларусь оценивается как акт глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам, представляющим Беларусь на ЧМ по хоккею – 2021.

"Мы глубоко возмущены, что в отсутствие политического инструментария представители зарубежных государств считают возможным сделать спорт площадкой политических разбирательств", – подчеркнул Дмитрий Басков.

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