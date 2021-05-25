Посольство Беларуси в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Посольство Беларусь в Киеве в связи с решением украинских властей о прекращении авиасообщения в одностороннем порядке направило в министерство иностранных дел Украины ноту протеста, говорится в заявлении белорусской дипмиссии, которое было распространено во вторник

"В данной ноте отмечено, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине", - говорится в сообщении посольства.

Белорусская сторона напомнила Киеву об инциденте 21 октября 2016 года, когда по решению Украины самолет авиакомпании "Белавиа", осуществлявший рейс по маршруту Киев-Минск, был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой применения боевой авиации.

"Несмотря на возмутительный и недружественный характер действий Украины в отношении белорусского пассажирского авиалайнера белорусская сторона не прекращала авиасообщение с Украиной", - подчеркнули в дипмиссии.

Там также отметили, что ущерб от принятого украинской стороной политического решения понесут в первую очередь Украина и граждане этой страны.

"Авиационная блокада"

"Авиационная блокада, организованная Украиной, не позволит гражданам РБ в полной мере воспользоваться рекреационным потенциалом Украины в самый разгар туристического сезона", - отмечено в заявлении.

Так также отмечено, что значительно возрастет и стоимость путешествий в Украину в связи с необходимостью использования для перелетов альтернативных аэропортов.

В ноте также отмечено, что "белорусская сторона рассчитывает, что возмутительное решение Украины по авиационной блокаде РБ, целью которой является нанесение экономического ущерба авиационной отрасли Беларуси, будет в самое ближайшее время отменено".

В обращении белорусского дипломатического представительства выражена надежда на возвращение украинской стороны в русло уважительного и отвечающего взаимным интересам межгосударственного общения с Республикой Беларусь.

Прекращение авиасообщения

В понедельник, 24 мая, власти Украины сообщили о намерении прекратить авиасообщение с Беларусью. Соответствующее поручение правительству дал Владимир Зеленский.

О том, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 00:00 26 мая, заявил во вторник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Решение об этом было принято на внеочередном заседании правительства страны.

Напомним, что после экстренной посадки самолета Ryanair 23 мая в Минске ряд стран заявил о прекращении полетов над воздушным пространством республик. Также в Евросоюзе было принято решение закрыть европейское небо для самолетов из Беларуси.

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