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МИД Беларуси рекомендовал мэрии Вильнюса обратиться к врачам
25.05.2021 13:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik. Внешнеполитическое ведомство Беларуси считает, что мэрии Вильнюса необходимо обратиться к врачам.
"Данный вопрос необходимо адресовать не МИД, а компетентным медицинским специалистам", - так ситуацию с белорусским флагом в Вильнюсе прокомментировал Sputnik пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.
Вильнюсское самоуправление вывесило на площади у мэрии исторический бело-красно-белый флаг. Мэрия объяснила, что сделала это в знак поддержки белорусской оппозиции и протеста против принудительной посадки 23 мая в аэропорту Минска лайнера Ryanair, сообщает BNS.
Представитель мэра Ремигиюса Шимашюса по связям с общественностью Каролис Вайткявичюс сказал, что так литовская столица выразила солидарность с Ригой, которая накануне сменила государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый у здания гостиницы, где живут участники чемпионата мира по хоккею.
Акцию по замене флага в Латвии президент IIHF Рене Фазель назвал неприемлемой и направил письмо мэру Риги с просьбой вернуть государственный флаг Беларуси на прежнее место либо снять флаги IIHF.
В ответ мэр Риги Мартинс Стакис сообщил, что
Реакция Беларуси
Инцидент с флагом в латвийской столице министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал "циничным попранием всех норм международного права, фактически актом государственного вандализма".
© Sputnik / Наталья Селиверстова
В связи с инцидентом Федерация хоккея Беларуси направила официальную ноту в адрес президента IIHF, оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии.
По словам главы ФХБ Дмитрия Баскова, замена государственного флага Республики Беларусь оценивается как акт глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам, представляющим Беларусь на ЧМ по хоккею – 2021.
Басков также выразил обеспокоенность безопасностью игроков сборной, которая играет сейчас на чемпионате мира в Риге.
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Руководство еще одной прибалтийской страны вывесило в центре столицы бело-красно-белый флаг.
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