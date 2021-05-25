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МИД Беларуси рекомендовал мэрии Вильнюса обратиться к врачам

25.05.2021 13:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Внешнеполитическое ведомство Беларуси считает, что мэрии Вильнюса необходимо обратиться к врачам.

"Данный вопрос необходимо адресовать не МИД, а компетентным медицинским специалистам", - так ситуацию с белорусским флагом в Вильнюсе прокомментировал Sputnik пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.

Вильнюсское самоуправление вывесило на площади у мэрии исторический бело-красно-белый флаг. Мэрия объяснила, что сделала это в знак поддержки белорусской оппозиции и протеста против принудительной посадки 23 мая в аэропорту Минска лайнера Ryanair, сообщает BNS.

Представитель мэра Ремигиюса Шимашюса по связям с общественностью Каролис Вайткявичюс сказал, что так литовская столица выразила солидарность с Ригой, которая накануне сменила государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый у здания гостиницы, где живут участники чемпионата мира по хоккею.

Акцию по замене флага в Латвии президент IIHF Рене Фазель назвал неприемлемой и направил письмо мэру Риги с просьбой вернуть государственный флаг Беларуси на прежнее место либо снять флаги IIHF.

В ответ мэр Риги Мартинс Стакис сообщил, что власти города снимут флаги IIHF.

Реакция Беларуси

Инцидент с флагом в латвийской столице министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал "циничным попранием всех норм международного права, фактически актом государственного вандализма".

Минск выслал посла Латвии в Беларуси, а также предложил покинуть страну всем сотрудникам диппредставительства кроме одного технического работника.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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В связи с инцидентом Федерация хоккея Беларуси направила официальную ноту в адрес президента IIHF, оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии.

По словам главы ФХБ Дмитрия Баскова, замена государственного флага Республики Беларусь оценивается как акт глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам, представляющим Беларусь на ЧМ по хоккею – 2021.

Басков также выразил обеспокоенность безопасностью игроков сборной, которая играет сейчас на чемпионате мира в Риге.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководство еще одной прибалтийской страны вывесило в центре столицы бело-красно-белый флаг.
 
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