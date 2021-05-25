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Макей и Лавров обсудили ситуацию вокруг инцидента с самолетом Ryanair

25.05.2021 13:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая - Sputnik. Министры иностранных дел Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили по телефону ситуацию вокруг инцидента с самолетом Ryanair, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств состоялся во вторник, Макей и Лавров обменялись обменялись мнениями о ситуации вокруг инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair и подчеркнули, что по этому поводу должно компетентными экспертными органами должно быть проведено всестороннее и объективное расследование.

"Макей еще раз подтвердил полную транспарентность белорусской стороны и готовность к открытому взаимодействию с соответствующими международными структурами, включая предоставление им всей необходимой достоверной информации", – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, министры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе, согласовали график двусторонних контактов на ближайшую перспективу.

Что произошло

Самолет Boeing 737-800 вылетел из Афин в Вильнюс 10:29 воскресенья, однако до пункта назначения не долетел – из-за сообщения о минировании он совершил экстренную посадку в аэропорту Минск. Среди пассажиров был Роман Протасевич, основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала, его задержали. Вместе с ним с борта сняли его подругу – гражданку РФ Софию Сапегу.

Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

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Теги: Минск
 
 
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Главы МИД Беларуси и России согласовали график двусторонних контактов на ближайшую перспективу.
 
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