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Песков: Лукашенко и Путин на встрече могут обсудить посадку самолета Ryanair

25.05.2021 13:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко должна пройти в конце мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что белорусский президент выскажется о посадке самолета Ryanair, передает РИА Новости.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что встреча планировалась еще до инцидента с рейсом Ryanair, о дате и месте встречи глав двух государств сообщат позже.

"Наверняка, если она состоится, конечно же, президент Лукашенко получит возможность детально информировать главу российского государства об обстоятельствах и причинах произошедшего", – сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Про замену белорусского флага

Дмитрий Песков также прокомментировал замену белорусского флага в Риге, где сейчас проходит Чемпионат мира по хоккею, назвав такое действие латвийских властей "вопиющим событием".

"Мы видели, что флаг Беларуси был заменен на флаг, который таковым не является. Это, конечно, достаточно вопиющее событие", – заявил Песков.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь российского президента также прокомментировал замену белорусского флага в Риге и высказался о причастности России к инциденту с рейсом Ryanair.
 
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