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Лукашенко выступит с заявлением в Овальном зале в среду

25.05.2021 15:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 26 мая, выступит в Овальном зале, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

25 мая Александр Лукашенко должен был выступить "по поводу всего происходящего" – ситуации вокруг посадки в Минске рейса Ryanair и реакции мирового сообщества. Об этом вчера сообщал официальный Telegram-канал президента республики "Пул первого". Однако сегодня ранее анонсированное выступление было решено перенести на среду, 26 мая.

Как передает БелТА, сегодня депутаты обратились с просьбой, чтобы Александр Лукашенко выступил перед ними с возможностью обсудить актуальные вопросы. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт подтвердила, что встреча пройдет завтра.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Песков: Лукашенко и Путин на встрече могут обсудить посадку самолета Ryanair

"Президент принял предложение парламентариев и членов Конституционной комиссии, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых вопросов. Как планируется, эта встреча состоится завтра в парламенте", - заявила Эйсмонт.

Как рассказала пресс-секретарь президента, на этой встрече будут присутствовать еще и члены правительства, представители иных госструктур, губернаторы, а также политологи, социологи, руководители СМИ и журналисты, блогеры и ученые.

"Таким образом, то заявление, которое президент планировал сделать сегодня, прозвучит завтра в Овальном зале парламента. После чего состоится дискуссия по широкому кругу вопросов", - добавила Эйсмонт.

В ходе встречи планируется обсудить не только текущую ситуацию после посадки рейса Ryanair, но и предложения о переносе местных выборов, конституционную реформу.

Инцидент с самолетом Ryanair

23 мая лайнер Ryanair следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось.

На борту самолета находился экс-главред Telegram-канала признанного экстремистским "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он был задержан. В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму. Кроме того, в отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса.

После этого инцидента последовала реакция международного сообщества. Ряд стран и авиакомпаний заявили о прекращении авиасообщения с Беларусью и приняли решение не пролетать через белорусское воздушное пространство.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства должен был сделать заявление "по поводу всего происходящего" сегодня, но парламентарии обратились к нему с просьбой о встрече завтра.
 
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