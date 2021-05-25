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Это неуважение: министр спорта прокомментировал замену госфлага в Латвии

25.05.2021 15:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Неуважение к госсимволам Беларуси со стороны официальных лиц Латвии свидетельствует об отсутствии уважения к воле белорусского народа, заявил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Министерства спорта и туризма Беларуси.

Ковальчук отметил, что Минспорта и спортобщественность республики замену госфлага в Латвии на бело-красно-белый (в письмо именуется незарегистрированной символикой) считает возмутительной и недопустимой.

"Герб, флаг и гимн Республики Беларусь – это не просто символы, это визитная карточка миролюбивой политики нашей страны, чей авторитет бесспорно признан на международной арене, в том числе как одного из учредителей Организации Объединенных Наций", – говорится в сообщении.

По словам министра, неуважение к госсимволам Беларуси со стороны официальных лиц Латвии свидетельствует об отсутствии уважения к воле белорусского народа. Кроме того, нарушает принципы международного права и является недопустимым в дипломатической практике.

В заявлении говорится, что спорт всегда находился вне политики, объединял людей и пропагандировал уважение к оппонентам и честную борьбу. "Тем большее недоумение вызывают действия официальных лиц Латвии и молчаливое согласие с их действиями спортивных функционеров страны", – отмечается там.

Минспорта настаивает на использовании при проведении мирового хоккейного форума официальной государственной символики Беларуси, также в ведомстве требуют от организаторов ЧМ немедленно устранить нарушения.

Замена флага

В понедельник в Риге, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею, официальный флаг Беларуси был заменен на бело-красно-белый. Замену собственноручно провели министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.

Это вызвало ответную реакцию в Беларуси: посла Латвии вызвали в МИД и потребовали покинуть страну всех сотрудников посольства, оставив только одного технического работника для присмотра за зданием.

В свою очередь, президент IIHF Рене Фазель рассказал, что направил письмо мэру Риги с просьбой вернуть государственный флаг Беларуси на прежнее место, а акцию по замене флага назвал неприемлемой. В ответ на его письмо Стакис сообщил, что власти города снимут флаги IIHF.

Реакция Беларуси

Инцидент с флагом в латвийской столице министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал "циничным попранием всех норм международного права, фактически актом государственного вандализма".

В связи с инцидентом Федерация хоккея Беларуси направила официальную ноту в адрес президента IIHF, оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии.

По словам главы ФХБ Дмитрия Баскова, замена государственного флага Беларуси оценивается как акт глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам, представляющим Беларусь на ЧМ по хоккею.

Басков также выразил обеспокоенность безопасностью игроков сборной, которая играет сейчас на чемпионате мира в Риге.

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Теги: Минск
 
 
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В понедельник в Риге, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею, официальный флаг Беларуси был заменен на бело-красно-белый.
 
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