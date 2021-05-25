Путин и Байден встретятся 15-16 июня в Швейцарии – СМИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин и его коллега из США Джо Байден могут провести первую личную встречу 15-16 июня в Швейцарии, передает телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Как ожидается, встреча двух лидеров ознаменует завершение первого международного турне американского президента со дня его вступления в должность.

"Официальные лица заявили, что Женева стала последним претендентом на роль принимающего города для давно обсуждаемой встречи между двумя лидерами, которые, как ожидается, соберутся 15-16 июня по завершении первой международной поездки Байдена с момента вступления в должность", – говорится в сюжете телеканала CNN.

Встреча президентов

Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, встреча двух глав государств может состояться в июне, есть несколько конкретных дат. Он при этом отметил, что решение будет приниматься в зависимости от ряда факторов.

Президенты Путин и Байден провели телефонный разговор в апреле. Хозяин Белого дома предложил российскому коллеге провести двусторонний саммит . Свои услуги по проведению встречи предложили несколько государств , среди которых Австрия, Чехия и Финляндия. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что глава Белого дома предлагал провести личную встречу в ближайшие недели.

В МИД РФ уточнили, что Москва позитивно восприняла предложение американского президента провести саммит с российским лидером, оно в настоящее время изучается .

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