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На референдум по Конституции будет вынесен только один вопрос – ЦИК

25.05.2021 15:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Конституционный референдум не будет привязан по срокам к другим избирательным кампаниям, дата зависит от политического решения властей. Об этом заявила председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина, сообщает РИА Новости. 

Президент республики Александр Лукашенко заявлял ранее, что проект новой Конституции должен быть подготовлен до конца текущего года, на голосование его планируется вынести в начале 2022-го. Специально созданная Конституционная комиссия до 1 августа должна представить президенту свои предложения. 

Национальное собрание обратилось к президенту с просьбой инициировать конституционный законопроект, который утвердит единый день голосования в стране. В случае принятия этого правового акта выборы в местные советы депутатов будут перенесены на 2023 год и совмещены с парламентской избирательной кампанией. По действующему сегодня законодательству местные советы необходимо избрать до 18 января 2022-го.

"Если конституционный закон не будет принят до 16 октября, то нужно назначать выборы депутатов местных советов на 2022 год. Требуется трехмесячный срок на его принятие", - сказала глава ЦИК.

Поэтому депутаты подняли этот вопрос именно сейчас, так как до конца июня завершается парламентская сессия, на которой необходимо рассмотреть законопроект в первом чтении. Его окончательное принятие состоится уже в ходе осенней сессии, которая откроется 2 октября.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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Поправки в Конституцию о введении единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней парламентарии должны принять до 16 октября. Остальной блок изменений в...
 
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