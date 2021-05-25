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Беларусь закрывает свое посольство в Канаде
25.05.2021 17:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik. Беларусь объявила о закрытии своего посольства в Канаде. Соответствующее постановление Совмина
В начале апреля президент Александр
Постановление правительства Беларуси от закрытии посольства в Оттаве зарегистрировано на Национальном правовом интернет-портале. Документ был принят Совмином 22 мая и должен вступить в силу в среду, 26 мая. Текст постановления пока не опубликован.
"Посольство прекратит свою работу с 1 сентября 2021 года", - сообщается на сайте посольства Беларуси в Канаде.
Белорусы, проживающие в Канаде, после закрытия посольства смогут обращаться за совершением консульских действий в генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке.
Беларусь и Канада установили дипломатические отношения в апреле 1992 года. Минск открыл свое посольстве в Североамериканской стране в 1997-м. Согласно информации на
После президентских выборов в августе 2020 года Оттава ввела санкции против отдельных должностных лиц Беларуси, в том числе президента. В качестве ответной меры белорусские власти ввели ограничительные меры в отношении официальных лиц Канады, запретив им въезд в республику.
(последует)
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Белорусское посольство работало в Канаде с 1997-го, в апреле Минск принял решение об оптимизации количества посольств Беларуси за границей.
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