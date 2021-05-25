Беларусь закрывает свое посольство в Канаде

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Беларусь объявила о закрытии своего посольства в Канаде. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В начале апреля президент Александр Лукашенко потребовал оптимизировать количество белорусских дипмиссий за границей. После чего глава МИД Владимир Макей пояснил, что Минск закроет свои посольства в нескольких странах , где работа диппредставительств не приносит нужной внешнеэкономической отдачи, однако рассмотрит возможность расширения дипломатического присутствия в перспективных регионах.

Постановление правительства Беларуси от закрытии посольства в Оттаве зарегистрировано на Национальном правовом интернет-портале. Документ был принят Совмином 22 мая и должен вступить в силу в среду, 26 мая. Текст постановления пока не опубликован.

"Посольство прекратит свою работу с 1 сентября 2021 года", - сообщается на сайте посольства Беларуси в Канаде.

Белорусы, проживающие в Канаде, после закрытия посольства смогут обращаться за совершением консульских действий в генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке.

Беларусь и Канада установили дипломатические отношения в апреле 1992 года. Минск открыл свое посольстве в Североамериканской стране в 1997-м. Согласно информации на сайте МИД Беларуси, канадские интересы в Беларуси представляет посольство Канады в Польше.

После президентских выборов в августе 2020 года Оттава ввела санкции против отдельных должностных лиц Беларуси, в том числе президента. В качестве ответной меры белорусские власти ввели ограничительные меры в отношении официальных лиц Канады, запретив им въезд в республику.

(последует)