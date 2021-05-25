Саммит ЕС решил расширить санкции против Беларуси - Меркель

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Европейский союз дает политический сигнал Минску, ставя вопрос о расширении санкционных списков, заявила на пресс-конференции по итогам саммита глав государств и правительств стран ЕС канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы считаем, что речь идет о нарушении международного соглашения, если международное сообщество хочет работать сообща, это неприемлемо. Речь не о виновных - так не делают. Должна была последовать реакция - мы приняли решение", - сказала Меркель, добавив, что "политический сигнал важен для нас, что мы не остались при простых списках, а что мы хотим выйти за них".

Канцлер Германии, что решение о новых санкциях - ""это ответ на беспрецедентные действия".

"Освобождения (задержанных - Sputnik) нет, было бы хорошо, если бы оно было, тогда мы могли бы обсудить дальнейшие шаги ... Действия беспрецедентны, ИКАО теперь должно провести расследование, было бы очень важно, если оба задержанных были бы отпущены", - добавила Меркель.