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Н. Эйсмонт: Президент завтра выступит с заявлением в Овальном зале парламента
25.05.2021 18:43 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
После завершения заседания журналисты обратились за комментарием к пресс-секретарю Президента Наталье Эйсмонт. Она прокомментировала предложение депутатов.
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После завершения заседания журналисты обратились за комментарием к пресс-секретарю Президента Наталье Эйсмонт. Она прокомментировала предложение депутатов.
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