ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент принял предложение парламентариев о встрече

25.05.2021 18:43 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня депутаты проголосовали за обращение палат парламента к Президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции.

Он предусматривает возможность провести выборы в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с выборами в Палату представителей 8-го созыва. Такая инициатива от Конституционной комиссии прозвучала в Овальном зале на минувшей неделе. Напомним, именно этот орган, созданный главой государства, занимается обобщением поступающих предложений, выработкой возможных редакций конституционных норм. Предложения граждан поддержали все члены Конституционной комиссии и абсолютное большинство юристов и правоведов. Окончательное решение по изменению Основного закона страны будет принято белорусским народом на республиканском референдуме в начале 2022 года. 

Заявление депутатов Национального собрания в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Риге

И сегодня обе палаты парламента приняли совместное заявление в связи с инцидентом с государственным флагом Беларуси в Риге. Данная акция является продолжением недружественной политики Латвии по отношению к нашей стране. Национальное собрание расценивает это как нарушение норм международного права и требует от политического руководства Латвии безотлагательного принятия мер по недопущению поддержки любых действий, направленных на дестабилизацию обстановки в сфере международных отношений - говорится в заявлении.

После этого спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова подробно рассказала об обращении руководства обеих палат к Президенту.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики: 

Мы сегодня встретились с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, обсудили актуальные вопросы повестки дня работы двух палат - Палаты представителей и Совета Республики. Зная о том, что Президент хотел выступить с заявлением, мы обратились к нему с просьбой, чтобы Александр Григорьевич выступил перед парламентариями, где можно было бы обсудить актуальные вопросы внешней и внутренней политики. И глава государства принял наше предложение.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 мая в парламенте встретится с депутатами, членами Совета Республики, Конституционной комиссии. На мероприятие также...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко выступит с заявлением в Овальном зале в среду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by