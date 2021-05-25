Президент принял предложение парламентариев о встрече

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Сегодня депутаты проголосовали за обращение палат парламента к Президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции.

Он предусматривает возможность провести выборы в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с выборами в Палату представителей 8-го созыва. Такая инициатива от Конституционной комиссии прозвучала в Овальном зале на минувшей неделе. Напомним, именно этот орган, созданный главой государства, занимается обобщением поступающих предложений, выработкой возможных редакций конституционных норм. Предложения граждан поддержали все члены Конституционной комиссии и абсолютное большинство юристов и правоведов. Окончательное решение по изменению Основного закона страны будет принято белорусским народом на республиканском референдуме в начале 2022 года.

Заявление депутатов Национального собрания в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Риге

И сегодня обе палаты парламента приняли совместное заявление в связи с инцидентом с государственным флагом Беларуси в Риге. Данная акция является продолжением недружественной политики Латвии по отношению к нашей стране. Национальное собрание расценивает это как нарушение норм международного права и требует от политического руководства Латвии безотлагательного принятия мер по недопущению поддержки любых действий, направленных на дестабилизацию обстановки в сфере международных отношений - говорится в заявлении.



После этого спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова подробно рассказала об обращении руководства обеих палат к Президенту.



Наталья Кочанова, председатель Совета Республики:

Мы сегодня встретились с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, обсудили актуальные вопросы повестки дня работы двух палат - Палаты представителей и Совета Республики. Зная о том, что Президент хотел выступить с заявлением, мы обратились к нему с просьбой, чтобы Александр Григорьевич выступил перед парламентариями, где можно было бы обсудить актуальные вопросы внешней и внутренней политики. И глава государства принял наше предложение.