IIHF обратилась в мэрию Риги по поводу ситуации с заменой государственного флага Беларуси

Источник материала: БT

Протест прозвучал и на спортивной площадке! Международная федерация хоккея обратилась в мэрию Риги по поводу ситуации с заменой государственного флага Беларуси на чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил глава организации Рене Фазель.

"Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и Международной федерации хоккея с тех позиций, где в Риге поменяли флаги", - отметил Фазель.

Ранее Федерация хоккея Беларуси направила официальную ноту в адрес президента Международной федерации хоккея, оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии.





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