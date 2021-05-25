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Беларусь выслала посла Латвии и сотрудников диппредставительства этой страны

25.05.2021 18:43 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Накануне белорусский МИД объявил персонами нон-грата посла Латвии и сотрудников данного дипломатического представительства. Причиной этому стало надругательство над государственным флагом нашей страны, совершенное в центре Риги столичным мэром. За скандальным поведением городского головы наблюдал с улыбкой министр иностранных дел Латвии.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства считает подобное поведение недопустимым.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: Послу был заявлен решительный протест в связи с этим инцидентом. Было четко доведено, что это является попранием всех и всяческих норм, фактическим актом государственного вандализма. Мы считаем категорически неприемлемыми подобные действия, направленные против суверенного государства, суверенной нации. И это при том, что  все они называют себя истовыми защитниками и поборниками белорусского суверенитета, а на самом деле совершают провокации, направленные на разрушение нашего суверенитета и государственности!


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Накануне белорусский МИД объявил персонами нон-грата посла Латвии и сотрудников данного дипломатического представительства. Причиной этому стало...
 
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