Беларусь выслала посла Латвии и сотрудников диппредставительства этой страны

Источник материала: БT

Накануне белорусский МИД объявил персонами нон-грата посла Латвии и сотрудников данного дипломатического представительства. Причиной этому стало надругательство над государственным флагом нашей страны, совершенное в центре Риги столичным мэром. За скандальным поведением городского головы наблюдал с улыбкой министр иностранных дел Латвии.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства считает подобное поведение недопустимым.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: Послу был заявлен решительный протест в связи с этим инцидентом. Было четко доведено, что это является попранием всех и всяческих норм, фактическим актом государственного вандализма. Мы считаем категорически неприемлемыми подобные действия, направленные против суверенного государства, суверенной нации. И это при том, что все они называют себя истовыми защитниками и поборниками белорусского суверенитета, а на самом деле совершают провокации, направленные на разрушение нашего суверенитета и государственности!





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