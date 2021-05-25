Закрытое небо: спасет ли Беларусь национального авиаперевозчика?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik, Алексей Стефанов, Данара Курманова. До сих пор все обращения к Западу со стороны белорусской оппозиции с призывами задушить Беларусь экономическими санкциями работали слабо. Повод буквально свалился с неба – достаточно было посадить в Минске самолет Ryanair с основателем признанного в стране экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем и надеть на него наручники, как Европа показала удивительное единство.

Тут же появились требования закрыть небо для национальной компании "Белавиа" и отказаться от полетов над территорией Беларуси. Решение должна была принять Международная организация гражданской авиации (ICAO), но, не дожидаясь вердикта, страны одна за другой стали проявлять инициативу.

Если не было самолета Ryanair, его нужно было бы выдумать

"Авиакомпания "Белавиа" окажется в очень тяжелом положении – ценность полетов в Минск сводится к нулю. Белорусский перевозчик лишается возможности развозить россиян через Минск в третьи страны, граждан Украины в Россию, европейцев через аэропорт, ставший крупным региональным хабом, по разным направлениям. Возможно, истерии не поддадутся курорты – Турция, Египет и прочие страны будут принимать борты "Белавиа" и других перевозчиков из Минска", – предположил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Он отметил, что, если бы не было истории с посадкой самолет Ryanair в Минске, ее стоило бы выдумать. Если откинуть в сторону политику, то ничего экстраординарного не произошло. С точки зрения международного воздушного права придраться к Беларуси невозможно.

"Беларусь как член ICAO отвечает за безопасность полетов в своем воздушном пространстве, и обязана предпринимать все возможности по обеспечению этой безопасности. Вот если бы был сигнал о бомбе и на него не отреагировали, можно было бы предъявить претензии. А то, что в небо поднялся истребитель ВВС Беларуси, так это тоже обычная практика. Если известно, что на борту гражданского судна может находиться бомба, задача боевой авиации – проверить, как ведет себя самолет, не захвачен ли он террористами, действительно ли с диспетчером говорит командир корабля, а не преступник, не отклоняется ли борт от маршрута", – поясняет эксперт.

К слову, после 11 сентября у США есть право в таких случаях сбивать гражданские самолеты. В данном случае истребитель ничего не предпринимал: близко не подлетал, не делал опасные маневры, не стрелял предупредительно, не давал указания экипажу сесть, уверен эксперт. Просто сопровождал и вел наблюдение: "все был сделано четко и грамотно, угрозы пассажирам со стороны властей Беларуси точно не было". Но ситуацией ловко воспользовались.

"Теперь европейским авиакомпаниям придется облетать территорию Беларуси севернее. Это касается полетов в Россию и страны Азии. Хуже всего будет сопредельным странам, таким как Польша – из Варшавы в Москву придется лететь по кругу. Как из Риги на юг вообще непонятно – раньше через территорию Беларуси, Украины и над Черным морем. Теперь либо через Россию, либо через Восточную Европу", – говорит Гусаров.

Евросоюз может наказать и Россию, считает эксперт. Минск был основным транзитным маршрутом между Москвой и Европой. Польша может закрыть свою воздушную границу с Беларусью и для всех стран. И российским бортам придется делать приличный облет – это тоже время и деньги.

Летали и будем летать

А вот запретить российским авиакомпаниям летать в Минск никто не может – это суверенное право государства, говорит эксперт. "Это как с полетами в Крым. Позиция ICAO: мы не проводим границ, не определяем юрисдикций, только обеспечиваем безопасность. Российские авиакомпании летают на полуостров. Также будет и с Минском", – уверен он.

Sputnik опросил ряд авиакомпаний стран СНГ, совершающих полеты в Минск либо выполняющих рейсы через воздушное пространство Беларуси, планируют ли они присоединиться к бойкоту. Менять они ничего не собираются.

Через территорию Беларуси совершает рейсы в Калининград авиакомпания Smartavia. Директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям Виктор Аношкин сказал следующее: "Если запретят, конечно, мы найдем альтернативные маршруты".

"Никаких уведомлений об ограничениях полетов над Беларусью не поступало", – сообщили в авиакомпании Utair. Там уточнили, что все маршруты планируются, исходя из ветрового режима и оптимальной топливной эффективности полета. Поэтому 24 мая рейс "Москва-Калининград" состоялся без пересечения воздушного пространства Беларуси, а обратно самолет летел уже через Беларусь.

Такой же стратегии придерживаются перевозчики "РусЛайн" и "Уральские авиалинии".

По данным Flightradar24, через Беларусь 25 мая летели борты российских "Аэрофлота", "Азимута", Nordwind Airlines и узбекского перевозчика Uzbekistan Airways.

Профильное ведомство Молдовы предложило авиакомпаниям страны самим определять, использовать ли воздушное пространство Беларуси.

Авиалинии Казахстана Air Astana ранее отказались возобновлять полеты в Минск. Однако в пресс-службе компании подчеркивают: это решение было принято еще 20 мая, и связано оно только с коммерческими факторами. Сейчас авиасообщение между Казахстаном и Беларусью происходит благодаря компании "Белавиа".

Вражда враждой, а табачок сообща

Одним из первых о прекращении авиасообщения с Беларусью заявил ближайший сосед – Украина. Премьер-министр этой страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале написал, что украинским авиакомпаниям и самолетам запрещаются полеты в авиапространстве Беларуси. При этом для Украины этот самый сосед – крупнейший поставщик нефтепродуктов. И часть – это именно авиатопливо. Не накажет ли Беларусь слишком шустрого соседа?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков считает, что украинский выпад никак не отразится на бизнес-отношениях между двумя странами.

"Сейчас идет такой эмоциональный момент, а белорусская позиция всегда была довольно рациональной и прагматичной. У Беларуси всегда были напряженные отношения с Литвой, Латвией, Польшей. Страны могли долго обмениваться дипломатическими выпадами, и, тем не менее, это не мешало Минску активно с ними торговать теми же нефтепродуктами. Беларусь переваливала грузы и через прибалтийские порты. Поэтому у республики есть очень большой опыт разделения экономики и политики", – уверен эксперт.

Он считает, что Беларусь не откажется от продажи топлива и электроэнергии на украинский рынок, она заинтересована в сохранении рынков сбыта. "Для Украины Беларусь – выгодный поставщик, а для Беларуси – выгодный покупатель, и тех и других цена устраивает", – считает Юшков.

Читайте также: