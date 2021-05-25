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Закрытое небо: спасет ли Беларусь национального авиаперевозчика?
25.05.2021 19:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik, Алексей Стефанов, Данара Курманова. До сих пор все обращения к Западу со стороны белорусской оппозиции с призывами задушить Беларусь экономическими санкциями работали слабо. Повод буквально свалился с неба – достаточно было посадить в Минске самолет Ryanair с основателем признанного в стране экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем и надеть на него наручники, как Европа показала удивительное единство.
© Sputnik / Илья Питалев
Тут же появились требования
Если не было самолета Ryanair, его нужно было бы выдумать
"Авиакомпания "Белавиа" окажется в очень тяжелом положении – ценность полетов в Минск сводится к нулю. Белорусский перевозчик лишается возможности развозить россиян через Минск в третьи страны, граждан Украины в Россию, европейцев через аэропорт, ставший крупным региональным хабом, по разным направлениям. Возможно, истерии не поддадутся курорты – Турция, Египет и прочие страны будут принимать борты "Белавиа" и других перевозчиков из Минска", – предположил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
Он отметил, что, если бы не было истории с посадкой самолет Ryanair в Минске, ее стоило бы выдумать. Если откинуть в сторону политику, то ничего экстраординарного не произошло. С точки зрения международного воздушного права придраться к Беларуси невозможно.
"Беларусь как член ICAO отвечает за безопасность полетов в своем воздушном пространстве, и обязана предпринимать все возможности по обеспечению этой безопасности. Вот если бы был сигнал о бомбе и на него не отреагировали, можно было бы предъявить претензии. А то, что в небо поднялся истребитель ВВС Беларуси, так это тоже обычная практика. Если известно, что на борту гражданского судна может находиться бомба, задача боевой авиации – проверить, как ведет себя самолет, не захвачен ли он террористами, действительно ли с диспетчером говорит командир корабля, а не преступник, не отклоняется ли борт от маршрута", – поясняет эксперт.
К слову, после 11 сентября у США есть право в таких случаях сбивать гражданские самолеты. В данном случае истребитель ничего не предпринимал: близко не подлетал, не делал опасные маневры, не стрелял предупредительно, не давал указания экипажу сесть, уверен эксперт. Просто сопровождал и вел наблюдение: "все был сделано четко и грамотно, угрозы пассажирам со стороны властей Беларуси точно не было". Но ситуацией ловко воспользовались.
"Теперь европейским авиакомпаниям придется облетать территорию Беларуси севернее. Это касается полетов в Россию и страны Азии. Хуже всего будет сопредельным странам, таким как Польша – из Варшавы в Москву придется лететь по кругу. Как из Риги на юг вообще непонятно – раньше через территорию Беларуси, Украины и над Черным морем. Теперь либо через Россию, либо через Восточную Европу", – говорит Гусаров.
Евросоюз может наказать и Россию, считает эксперт. Минск был основным транзитным маршрутом между Москвой и Европой. Польша может закрыть свою воздушную границу с Беларусью и для всех стран. И российским бортам придется делать приличный облет – это тоже время и деньги.
Летали и будем летать
А вот запретить российским авиакомпаниям летать в Минск никто не может – это суверенное право государства, говорит эксперт. "Это как с полетами в Крым. Позиция ICAO: мы не проводим границ, не определяем юрисдикций, только обеспечиваем безопасность. Российские авиакомпании летают на полуостров. Также будет и с Минском", – уверен он.
Sputnik опросил ряд авиакомпаний стран СНГ, совершающих полеты в Минск либо выполняющих рейсы через воздушное пространство Беларуси, планируют ли они присоединиться к бойкоту. Менять они ничего не собираются.
Через территорию Беларуси совершает рейсы в Калининград авиакомпания Smartavia. Директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям Виктор Аношкин сказал следующее: "Если запретят, конечно, мы найдем альтернативные маршруты".
"Никаких уведомлений об ограничениях полетов над Беларусью не поступало", – сообщили в авиакомпании Utair. Там уточнили, что все маршруты планируются, исходя из ветрового режима и оптимальной топливной эффективности полета. Поэтому 24 мая рейс "Москва-Калининград" состоялся без пересечения воздушного пространства Беларуси, а обратно самолет летел уже через Беларусь.
© Sputnik / Антон Денисов
Такой же стратегии придерживаются перевозчики "РусЛайн" и "Уральские авиалинии".
По данным Flightradar24, через Беларусь 25 мая летели борты российских "Аэрофлота", "Азимута", Nordwind Airlines и узбекского перевозчика Uzbekistan Airways.
Профильное ведомство Молдовы предложило авиакомпаниям страны самим определять, использовать ли воздушное пространство Беларуси.
Авиалинии Казахстана Air Astana ранее отказались возобновлять полеты в Минск. Однако в пресс-службе компании подчеркивают: это решение было принято еще 20 мая, и связано оно только с коммерческими факторами. Сейчас авиасообщение между Казахстаном и Беларусью происходит благодаря компании "Белавиа".
Вражда враждой, а табачок сообща
Одним из первых о прекращении авиасообщения с Беларусью заявил ближайший сосед – Украина. Премьер-министр этой страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале написал, что украинским авиакомпаниям и самолетам запрещаются полеты в авиапространстве Беларуси. При этом для Украины этот самый сосед – крупнейший поставщик нефтепродуктов. И часть – это именно авиатопливо. Не накажет ли Беларусь слишком шустрого соседа?
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков считает, что украинский выпад никак не отразится на бизнес-отношениях между двумя странами.
"Сейчас идет такой эмоциональный момент, а белорусская позиция всегда была довольно рациональной и прагматичной. У Беларуси всегда были напряженные отношения с Литвой, Латвией, Польшей. Страны могли долго обмениваться дипломатическими выпадами, и, тем не менее, это не мешало Минску активно с ними торговать теми же нефтепродуктами. Беларусь переваливала грузы и через прибалтийские порты. Поэтому у республики есть очень большой опыт разделения экономики и политики", – уверен эксперт.
Он считает, что Беларусь не откажется от продажи топлива и электроэнергии на украинский рынок, она заинтересована в сохранении рынков сбыта. "Для Украины Беларусь – выгодный поставщик, а для Беларуси – выгодный покупатель, и тех и других цена устраивает", – считает Юшков.
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