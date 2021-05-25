Канада планирует расширить санкции против Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Канада планирует ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси после инцидента с лайнером компании Ryanair, сообщил во вторник премьер страны Джастин Трюдо.

"Действия белорусского режима возмутительны, незаконны и абсолютно неприемлемы. Это была явная атака на демократию и свободу СМИ... У Канады есть уже примененные санкции против Белоруссии, и мы изучим дальнейшие варианты", – сказал он.

Трюдо также отметил, что Канада поддержит действия по расследованию инцидента через мировые институты, в том числе ICAO, ОБСЕ и НАТО.

Напомним, во вторник 25 мая стало известно, что Беларусь закрывает свое посольство в Оттаве - оно прекратит деятельность с 1 сентября текущего года.

Что произошло

Самолет Boeing 737-800 вылетел из Афин в Вильнюс 10:29 воскресенья, однако до пункта назначения не долетел – из-за сообщения о минировании он совершил экстренную посадку в аэропорту Минск. Среди пассажиров был Роман Протасевич , основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала, его задержали . Вместе с ним с борта сняли его подругу – гражданку РФ Софию Сапегу .

Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

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