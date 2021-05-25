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Канада планирует расширить санкции против Беларуси
25.05.2021 19:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik. Канада планирует ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси после инцидента с лайнером компании Ryanair, сообщил во вторник премьер страны Джастин Трюдо.
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"Действия белорусского режима возмутительны, незаконны и абсолютно неприемлемы. Это была явная атака на демократию и свободу СМИ... У Канады есть уже примененные санкции против Белоруссии, и мы изучим дальнейшие варианты", – сказал он.
Трюдо также отметил, что Канада поддержит действия по расследованию инцидента через мировые институты, в том числе ICAO, ОБСЕ и НАТО.
Напомним, во вторник 25 мая стало известно, что Беларусь
Что произошло
Самолет Boeing 737-800 вылетел из Афин в Вильнюс 10:29 воскресенья, однако до пункта назначения не долетел – из-за сообщения о минировании он совершил экстренную посадку в аэропорту Минск. Среди пассажиров был
Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
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Канада поддержит действия по расследованию инцидента через мировые институты, в том числе ICAO, ОБСЕ и НАТО.
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