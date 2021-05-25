ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Канада планирует расширить санкции против Беларуси

25.05.2021 19:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Канада планирует ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси после инцидента с лайнером компании Ryanair, сообщил во вторник премьер страны Джастин Трюдо.

© CC0 / Pixabay / Nadeem
Беларусь закрывает свое посольство в Канаде

"Действия белорусского режима возмутительны, незаконны и абсолютно неприемлемы. Это была явная атака на демократию и свободу СМИ... У Канады есть уже примененные санкции против Белоруссии, и мы изучим дальнейшие варианты", – сказал он.

Трюдо также отметил, что Канада поддержит действия по расследованию инцидента через мировые институты, в том числе ICAO, ОБСЕ и НАТО.

Напомним, во вторник 25 мая стало известно, что Беларусь закрывает свое посольство в Оттаве - оно прекратит деятельность с 1 сентября текущего года.

Что произошло

Самолет Boeing 737-800 вылетел из Афин в Вильнюс 10:29 воскресенья, однако до пункта назначения не долетел – из-за сообщения о минировании он совершил экстренную посадку в аэропорту Минск. Среди пассажиров был Роман Протасевич, основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала, его задержали. Вместе с ним с борта сняли его подругу – гражданку РФ Софию Сапегу.

Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канада поддержит действия по расследованию инцидента через мировые институты, в том числе ICAO, ОБСЕ и НАТО.
 
Новости дня
Новости политики
 
Закрытое небо: спасет ли Беларусь национального авиаперевозчика?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by