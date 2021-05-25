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А. Лукашенко выступит с заявлением 26 мая в Овальном зале парламента
25.05.2021 20:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Депутаты и сенаторы попросили о встрече. Президент поддержал.
Наталья Эйсмонт раскрыла подробности предстоящей встречи.
Наталья Кочанова сделала заявление о совместном заседании палат парламента с участием Президента Александра Лукашенко
"Вы знаете, что сегодня утром состоялось заседание Палаты представителей. Мы сегодня встретились с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, обсудили актуальные вопросы повестки дня работы двух палат - Палаты представителей и Совета Республики. Зная о том, что Президент хотел выступить с заявлением, мы обратились к нему с просьбой, чтобы Александр Григорьевич выступил перед парламентариями, где можно было бы обсудить актуальные вопросы внешней и внутренней политики. И глава государства принял наше предложение", - сказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
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Депутаты и сенаторы попросили о встрече. Президент поддержал. Наталья Эйсмонт раскрыла подробности предстоящей встречи. Наталья Кочанова сделала...
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