А. Лукашенко выступит с заявлением 26 мая в Овальном зале парламента

Источник материала: БT

Депутаты и сенаторы попросили о встрече. Президент поддержал.

Наталья Эйсмонт раскрыла подробности предстоящей встречи.

Наталья Кочанова сделала заявление о совместном заседании палат парламента с участием Президента Александра Лукашенко

"Вы знаете, что сегодня утром состоялось заседание Палаты представителей. Мы сегодня встретились с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, обсудили актуальные вопросы повестки дня работы двух палат - Палаты представителей и Совета Республики. Зная о том, что Президент хотел выступить с заявлением, мы обратились к нему с просьбой, чтобы Александр Григорьевич выступил перед парламентариями, где можно было бы обсудить актуальные вопросы внешней и внутренней политики. И глава государства принял наше предложение", - сказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова.



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