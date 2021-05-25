|
Беларусь закрывает посольство в Канаде
25.05.2021 22:47 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Посольство прекратит свою работу с 1 сентября 2021 года.
Граждане Беларуси, проживающие в Канаде, после закрытия посольства смогут обращаться за совершением консульских действий в Генеральное консульство Республики Беларусь в Нью-Йорке (США).
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посольство прекратит свою работу с 1 сентября 2021 года. Граждане Беларуси, проживающие в Канаде, после закрытия посольства смогут обращаться за совершением...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)