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Байден на встрече с Путиным собирается обсудить Беларусь
26.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik. Президент США Джо Байден рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси, сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.
Во вторник Кремль сообщил о том, что лидеры двух государств
"Мы ожидаем, что они уделят много времени стратегической стабильности", - сказала Псаки.
Также в ходе диалога американский лидер намерен поднять украинскую тему, "подчеркнув поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины".
"Он также планирует обсудить Беларусь и передать нашу сильную обеспокоенность событиями там", - добавила Псаки.
Вместе с тем, она не исключила, что за три недели, которые остались до встречи, могут появиться и новые темы.
Псаки подчеркнула, что предстоящая встреча президентов жизненно важная для интересов Вашингтона. "Мы не рассматриваем встречу с президентом России как награду, а как важную часть защиты американских интересов", - сказала она.
Пресс-секретарь Белого дома добавила, что в Вашингтоне ожидают "сложного разговора" в Женеве.
Тем временем, в Москве заявили, что Россия и США будут обсуждать разные аспекты проведения встречи президентов, в том числе формат, участие делегаций, принятие документов.
"Пока детали не определены. Будем обсуждать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, пройдет ли встреча Путина и Байдена тет-а-тет или с участием делегаций, а также будут ли подписаны по итогам встречи какие-либо документы.
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В Белом доме раскрыли некоторые детали встречи президентов США и России в Женеве 16 июня.
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