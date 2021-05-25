Байден на встрече с Путиным собирается обсудить Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Президент США Джо Байден рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси, сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Во вторник Кремль сообщил о том, что лидеры двух государств встретятся в Женеве 16 июня . Путин и Байден в ходе встречи обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

"Мы ожидаем, что они уделят много времени стратегической стабильности", - сказала Псаки.

Также в ходе диалога американский лидер намерен поднять украинскую тему, "подчеркнув поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Он также планирует обсудить Беларусь и передать нашу сильную обеспокоенность событиями там", - добавила Псаки.

Вместе с тем, она не исключила, что за три недели, которые остались до встречи, могут появиться и новые темы.

Псаки подчеркнула, что предстоящая встреча президентов жизненно важная для интересов Вашингтона. "Мы не рассматриваем встречу с президентом России как награду, а как важную часть защиты американских интересов", - сказала она.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что в Вашингтоне ожидают "сложного разговора" в Женеве.

Тем временем, в Москве заявили, что Россия и США будут обсуждать разные аспекты проведения встречи президентов, в том числе формат, участие делегаций, принятие документов.

"Пока детали не определены. Будем обсуждать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, пройдет ли встреча Путина и Байдена тет-а-тет или с участием делегаций, а также будут ли подписаны по итогам встречи какие-либо документы.