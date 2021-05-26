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Александр Лукашенко в Овальном зале встречается с парламентариями

26.05.2021 10:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Овальном зале встречается с парламентариями, членами Конституционной комиссии, представителями органов госуправления, научных кругов, журналистами и блогерами.

Лукашенко считает, что "недоброжелатели извне" теперь изменили тактику атаки на страну и перешли от организации бунтов к "удушению".

"Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали ", – цитирует слова президента БелТА.

последует

 
Теги: Минск
 
 
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После заявления состоится дискуссия по широкому кругу вопросов, рассказала ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
 
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