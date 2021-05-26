Постпредство Беларуси в Женеве выступило с заявлением в ответ представителю УВКПЧ

Источник материала: БT

Постоянное представительство Республики Беларусь при отделении ООН и других международных организациях в Женеве выступило с заявлением в ответ на позицию Руперта Колвилла, официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, где он усомнился в законном задержании редактора экстремистского телеграм-канала. Дипмиссия в очередной раз обратила внимание, что компетентными государственными органами Беларуси гражданин Роман Протасевич признан подозреваемым по нескольким уголовным делам в соответствии с законами Республики Беларусь, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Он задержан правоохранительными органами на законных основаниях в международном аэропорту Республики Беларусь.

Мы уважаем личные убеждения Руперта Колвилла и верховного комиссара, которого он представляет, в том числе за заботу о состоянии Романа Протасевича, который, будучи задержанным, продолжает пользоваться всеми правами и несет все обязанности белорусского гражданина, но полагаем неуместным их выражение в официальном публичном документе от имени Организации Объединенных Наций.

Мы требуем предоставления доказательств, а не демонстрации "пробирки с зубным порошком", которые подтверждали бы обоснованность использования отмеченных недопустимых квалификаций в адрес действий Беларуси. "В отсутствие таких доказательств требуем публичных извинений", - резюмировали в постпредстве.





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