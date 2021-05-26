|
В Доме правительства проходит встреча Лукашенко с депутатами, чиновниками, провластными СМИ и экспертами
26.05.2021 10:49 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 26 мая. В Овальном зале Дома правительства проходит встреча Александра Лукашенко с депутатами обеих палат Национального собрания, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления, сообщает телеграм-канал "Пул Первого".
Марина Носова, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Доме правительства проходит встреча Лукашенко с депутатами, чиновниками, провластными СМИ и экспертами
Минск, 26 мая. В Овальном зале Дома правительства проходит встреча Александра Лукашенко с депутатами обеих палат Национального собрания, членами конституционной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)