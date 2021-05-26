|
Посол России в Беларуси прокомментировал замену белорусского флага в Риге
26.05.2021 11:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая – Sputnik. Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов высказал свое мнение по поводу снятого в Риге государственного флага Беларуси, сообщает
"То, что произошло в Риге, мне как недавнему послу России в Латвии показалось диковатым, когда министр иностранных дел и мэр города снимают белорусский флаг. Снимается флаг России..." – сказал дипломат. "Мне кажется, это какая-то по меньшей мере незрелая реакция", – подчеркнул Евгений Лукьянов.
Столица Латвии принимает чемпионат мира по хоккею, в центре города установлены флаги участвующих в нем стран. Мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич 24 мая заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белую символику.
После этого Беларусь высылала посла Латвии и все диппредставительство, за исключением одного технического сотрудника. Поясняя действия Минска, министр иностранных дел Владимир Макей назвал реакцию политиков ряда западных стран на ситуацию с самолетом "скоординированными действиями и спланированной провокацией".
"Действительно это так, что государственный флаг был сменен на, назовем его исторический, флаг. Это был протест в связи с инцидентом, который был вчера в Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета и удерживании самолета 7 часов", – заявил посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис.
Рига отреагировала зеркально. В МИД прибалтийской страны вызвали временного поверенного в делах Беларуси и сообщили о высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Занимавший ранее должность посла России в Латвии Евгений Лукьянов назвал произошедшее в Риге "диковатым" и "незрелой реакцией".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)