Посол России в Беларуси прокомментировал замену белорусского флага в Риге

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов высказал свое мнение по поводу снятого в Риге государственного флага Беларуси, сообщает БелТА .

"То, что произошло в Риге, мне как недавнему послу России в Латвии показалось диковатым, когда министр иностранных дел и мэр города снимают белорусский флаг. Снимается флаг России..." – сказал дипломат. "Мне кажется, это какая-то по меньшей мере незрелая реакция", – подчеркнул Евгений Лукьянов.

Столица Латвии принимает чемпионат мира по хоккею, в центре города установлены флаги участвующих в нем стран. Мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич 24 мая заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белую символику.

После этого Беларусь высылала посла Латвии и все диппредставительство, за исключением одного технического сотрудника. Поясняя действия Минска, министр иностранных дел Владимир Макей назвал реакцию политиков ряда западных стран на ситуацию с самолетом "скоординированными действиями и спланированной провокацией".

"Действительно это так, что государственный флаг был сменен на, назовем его исторический, флаг. Это был протест в связи с инцидентом, который был вчера в Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета и удерживании самолета 7 часов", – заявил посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис.

Рига отреагировала зеркально. В МИД прибалтийской страны вызвали временного поверенного в делах Беларуси и сообщили о высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений.

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