ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посол России в Беларуси прокомментировал замену белорусского флага в Риге

26.05.2021 11:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов высказал свое мнение по поводу снятого в Риге государственного флага Беларуси, сообщает БелТА.

"То, что произошло в Риге, мне как недавнему послу России в Латвии показалось диковатым, когда министр иностранных дел и мэр города снимают белорусский флаг. Снимается флаг России..." – сказал дипломат. "Мне кажется, это какая-то по меньшей мере незрелая реакция", – подчеркнул Евгений Лукьянов.

Столица Латвии принимает чемпионат мира по хоккею, в центре города установлены флаги участвующих в нем стран. Мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич 24 мая заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белую символику.

После этого Беларусь высылала посла Латвии и все диппредставительство, за исключением одного технического сотрудника. Поясняя действия Минска, министр иностранных дел Владимир Макей назвал реакцию политиков ряда западных стран на ситуацию с самолетом "скоординированными действиями и спланированной провокацией".

"Действительно это так, что государственный флаг был сменен на, назовем его исторический, флаг. Это был протест в связи с инцидентом, который был вчера в Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета и удерживании самолета 7 часов", – заявил посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис.

Рига отреагировала зеркально. В МИД прибалтийской страны вызвали временного поверенного в делах Беларуси и сообщили о высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений.

Читайте также: 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Занимавший ранее должность посла России в Латвии Евгений Лукьянов назвал произошедшее в Риге "диковатым" и "незрелой реакцией".
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко о минировании борта Ryanair и экстренной посадке в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by