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Лукашенко о минировании борта Ryanair и экстренной посадке в Минске

26.05.2021 11:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. В самолете Ryanair находился террорист, и об этом знали далеко за пределами Беларуси, заявил глава государства в среду, комментируя ситуацию с экстренной посадкой борта в воскресенье в Минске.

"Была бомба или нет, но если бы мне доложили о том, что в самолете террорист, я бы незамедлительно отдал приказ посадить самолет", - заявил Лукашенко и добавил, что сообщение о минировании поступило из Швейцарии.

Белорусский лидер отметил, что борт развернули возле БелАЭС. "А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?", - задал вопрос глава государства.

О нелогичном маневре

Президент подчеркнул, что действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам.

"Маневр с разворотом выглядит нелогично (до Вильнюса было 70 км), но вопрос: почему другие аэропорты не приняли самолет?" - спросил он.

Экипаж борта советовался с хозяевами самолета и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Национальном аэропорту Минск, отметил Лукашенко. Белорусский лидер назвал принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 "абсолютной ложью".

Истребитель должен был обеспечивать связь и выводить пассажирский борт на посадку в случае критической ситуации, пояснил Лукашенко.

О "сотрудниках КГБ"

Президент сообщил, что три человека вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ.

"Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми - очередной бред. Экипаж семь часов с кем-то созванивался и не хотел улетать", - подчеркнул Лукашенко.

О реакции Запада

Написанные под копирку обвинения западных стран и ограничения на полеты посыпались сразу – не успел авиалайнер сесть в Минске, отметил глава государства. "Слишком уж быстро "среагировали", - заметил Лукашенко. По его мнению, это, скорее всего, спланированная провокация.

Последует

 

 

 

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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