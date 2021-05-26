Александр Лукашенко выступает в парламенте: «Как мы и прогнозировали»

Сегодня, 26 мая, в Овальном зале Дома Правительства проходит встреча Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

О недоброжелателях

«Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали», - заявил Лукашенко.

По его словам, Беларусь приняла самые жесткие меры и сразу подавило волну неонацизма.

«Наши действия могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния. Но эта стратегия жизненно важная для страны», - продолжил Александр Лукашенко.

Он сказал, что, выслав сотрудников латвийского посольства, Беларусь поступила так, как поступает суверенное государство.

«Беларусь поступила так, как поступает суверенное национальное государство», - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

О рейсе Ryanair

«Экипаж советовался с хозяевами самолета и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске. Маневр с разворотом выглядит нелогично (до Вильнюса было 70 км), но вопрос: почему другие аэропорты не приняли самолет?», - передает слова Лукашенко АТН.

По словам Александра Лукашенко, информация о минировании самолета пришла из Швейцарии и он действовал законно, «защищая людей, по всем международным правилам», сообщает близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».

«Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?», - говорит Лукашенко.

Он рассказал, что три человека вышли из самолета в белорусской столице, чтобы не возвращаться потом из Вильнюса, «но из них сделали фейковых сотрудников КГБ».

Как сказал Александр Лукашенко, «принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 - абсолютная ложь!», а задача истребителя – обеспечить связь и вывести самолет на посадку в критической ситуации.

«Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми - очередной бред. Экипаж 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать», - продолжил он.

«Не успел самолёт сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты. Слишком уж быстро «среагировали», - заявил в итоге Александр Лукашенко.

Ранее

23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.

Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.