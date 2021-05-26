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Александр Лукашенко выступает в парламенте: «Как мы и прогнозировали»
26.05.2021 11:37 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня, 26 мая, в Овальном зале Дома Правительства проходит встреча Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Об этом
О недоброжелателях
«Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали», - заявил Лукашенко.
По его словам, Беларусь приняла самые жесткие меры и сразу подавило волну неонацизма.
«Наши действия могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния. Но эта стратегия жизненно важная для страны», - продолжил Александр Лукашенко.
Он сказал, что, выслав сотрудников латвийского посольства, Беларусь поступила так, как поступает суверенное государство.
«Беларусь поступила так, как поступает суверенное национальное государство», - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
О рейсе Ryanair
«Экипаж советовался с хозяевами самолета и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске. Маневр с разворотом выглядит нелогично (до Вильнюса было 70 км), но вопрос: почему другие аэропорты не приняли самолет?», -
По словам Александра Лукашенко, информация о минировании самолета пришла из Швейцарии и он действовал законно, «защищая людей, по всем международным правилам»,
«Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?», - говорит Лукашенко.
Он рассказал, что три человека вышли из самолета в белорусской столице, чтобы не возвращаться потом из Вильнюса, «но из них сделали фейковых сотрудников КГБ».
Как сказал Александр Лукашенко, «принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 - абсолютная ложь!», а задача истребителя – обеспечить связь и вывести самолет на посадку в критической ситуации.
«Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми - очередной бред. Экипаж 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать», - продолжил он.
«Не успел самолёт сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты. Слишком уж быстро «среагировали», -
Ранее
23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.
Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он
По прилету в Вильнюс, на бору
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Сегодня, 26 мая, в Овальном зале Дома Правительства проходит встреча Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями...
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