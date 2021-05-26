Правительство понимает, что санкции не будут безболезненными - Головченко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая - Sputnik. Белорусское правительство отдает себе отчет, что санкции не могут быть безболезненными, заявил премьер-министр Роман Головченко, выступая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

Несмотря на это, глава правительства выразил убеждение, что за независимость надо бороться.

"Мы не допустим внешнего управления, которое ввели в странах победивших цветных революций", - заявил премьер.

По его словам, план обвалить белорусскую экономику на волне протестов провалился. Потому коллективный запад решил сжать санкционную удавку.

Во время своего доклада Головченко сообщил, что несмотря на давление и санкции, экономика страны работает в плюс.

"У нас чистая прибыль предприятий составила 3,3 миллиарда долларов", - добавил глава правительства.

Основные результаты работы экономического сектора страны за четыре месяца 2021 года: темп роста составляет 102,5% к уровню прошлого года, рост объемов промышленного производства - 111% при минимальном уровне складских запасов, привел цифры Роман Головченко.

Премьер-министр Беларуси также отметил, что "уверенно растет и экспорт".

"Обеспечено положительное сальдо внешней торговли - более $800 млн. Это рекордный показатель за последние 10 лет", - отметил Головченко.

По его словам, Совмин успешно выполняет решения VI Всебелорусского народного собрания, которые дают показатели роста экономики.

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