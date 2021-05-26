Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель назвал Романа Протасевича террористом и сказал, что задержанный дает показания о спонсорах и заказчиках. Именно этим Тертель объяснил истерики на Западе по поводу задержания Протасевича.

Глава ведомства выступил в среду на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

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