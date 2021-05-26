|
Макей: Беларусь может свернуть сотрудничество с ЕС
26.05.2021 12:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая - Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выступил перед парламентариями в Овальном зале Дома правительства.
Руководитель внешнеполитического ведомства заявил, что Беларусь хотят превратить в лимитрофное государство (от лат. limitrophus – "пограничный", в современной трактовке – геополитически нестабильное пространство между цивилизационными платформами – Sputnik), уничтожить государственность и подсадить на трон подобранных за рубежом уток.
"Под правозащитными предлогами Запад атакует суверенитет нашей страны", – уверен Владимир Макей.
"Нормальные с точки зрения здравого смысла интересы самого Запада, его граждан, равно, как и наших соотечественников, молниеносно и без колебаний приносятся в жертву ради достижения заданной цели", — считает глава МИД Беларуси.
Министр привел слова Джона Болтона (советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года – Sputnik) "о необходимости ликвидации серой зоны между западом и Россией, то есть Беларуси".
"С наскока взять Беларусь не получилось, поэтому в ход пошли санкции и финансирование беглых петрушек!" – отметил глава МИД Беларуси.
Владимир Макей также заявил о возможных последствиях происходящего. "Мы рассматриваем сворачивание сотрудничества с ЕС по вопросам нелегальной миграции, гуманитарных проектов и других направлений. Если на Западе не одумаются", – подчеркнул министр иностранных дел.
Ранее в среду в Овальном зале Дома правительства
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь может прекратить сотрудничество по вопросам нелегальной миграции и гуманитарным проектам.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)