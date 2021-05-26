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Макей: Беларусь может свернуть сотрудничество с ЕС

26.05.2021 12:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая - Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выступил перед парламентариями в Овальном зале Дома правительства.

Руководитель внешнеполитического ведомства заявил, что Беларусь хотят превратить в лимитрофное государство (от лат. limitrophus – "пограничный", в современной трактовке – геополитически нестабильное пространство между цивилизационными платформами – Sputnik), уничтожить государственность и подсадить на трон подобранных за рубежом уток.

"Под правозащитными предлогами Запад атакует суверенитет нашей страны", – уверен Владимир Макей.

"Нормальные с точки зрения здравого смысла интересы самого Запада, его граждан, равно, как и наших соотечественников, молниеносно и без колебаний приносятся в жертву ради достижения заданной цели", — считает глава МИД Беларуси.

Министр привел слова Джона Болтона (советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года – Sputnik) "о необходимости ликвидации серой зоны между западом и Россией, то есть Беларуси".

"С наскока взять Беларусь не получилось, поэтому в ход пошли санкции и финансирование беглых петрушек!" – отметил глава МИД Беларуси.

Владимир Макей также заявил о возможных последствиях происходящего. "Мы рассматриваем сворачивание сотрудничества с ЕС по вопросам нелегальной миграции, гуманитарных проектов и других направлений. Если на Западе не одумаются", – подчеркнул министр иностранных дел.

Ранее в среду в Овальном зале Дома правительства выступил Александр Лукашенко.

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Теги: Минск
 
 
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Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь может прекратить сотрудничество по вопросам нелегальной миграции и гуманитарным проектам.
 
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