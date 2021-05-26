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В Овальном зале Дома правительства проходит встреча А. Лукашенко с парламентариями
26.05.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления проходит в Овальном зале Дома правительства.
Накануне парламентарии обратились к Президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции, предусматривающий возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей 8-го созыва.
"Президент принял предложение парламентариев и членов Конституционной комиссии, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых накопившихся вопросов, - рассказала журналистам пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. - На встречу приглашены не только депутаты, сенаторы и не только члены Конституционной комиссии, но и члены правительства, представители иных госструктур, губернаторы. А также формирующие мнение люди - политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые, блогеры".
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Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления...
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