В Овальном зале Дома правительства проходит встреча А. Лукашенко с парламентариями

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Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления проходит в Овальном зале Дома правительства.

Накануне парламентарии обратились к Президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции, предусматривающий возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей 8-го созыва.

"Президент принял предложение парламентариев и членов Конституционной комиссии, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых накопившихся вопросов, - рассказала журналистам пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. - На встречу приглашены не только депутаты, сенаторы и не только члены Конституционной комиссии, но и члены правительства, представители иных госструктур, губернаторы. А также формирующие мнение люди - политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые, блогеры".