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Мы для России так же ценны, как Россия для нас - Лукашенко

26.05.2021 13:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая - Sputnik. Беларусь для России так же ценна, как и Россия для Беларуси, заявил на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления президент Александр Лукашенко.

Отвечая на вопросы участников мероприятия, он отметил, что Беларусь не страдает какими-либо геополитическими претензиями.

"Глупость, кто сегодня мыслит, что надо взять какие-то земли и включить в состав какого-то государства, как часто нас пугают Россией. России эта головная боль не нужна", - заявил глава государства с трибуны Овального зала Дома правительства.

По его мнению, включение Беларуси в состав РФ стало бы "подарком коллективному Западу". Но сегодня в геополитике иные подходы, убежден Лукашенко.

"Мы с России как два суверенных, независимых государства можем выстроить такую мощную систему взаимоотношений и единства, что это будет мощнее, чем система единства в самой России. И мы эти путем двигаемся", - цитирует слова президент БелТА.

Белорусский лидер отметил, что республика стремится брать лучшее в России, а россияне учатся многому у белорусов.

"Мы для России так же ценны, как Россия для нас", - убежден Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент назвал глупостью слова многих политиков, что Россия планирует присоединить территории Беларуси - он уверен, что РФ эта "головная боль" не нужна.
 
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