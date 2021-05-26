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Мы для России так же ценны, как Россия для нас - Лукашенко
26.05.2021 13:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая - Sputnik. Беларусь для России так же ценна, как и Россия для Беларуси, заявил на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления президент Александр Лукашенко.
Отвечая на вопросы участников мероприятия, он отметил, что Беларусь не страдает какими-либо геополитическими претензиями.
"Глупость, кто сегодня мыслит, что надо взять какие-то земли и включить в состав какого-то государства, как часто нас пугают Россией. России эта головная боль не нужна", - заявил глава государства с трибуны Овального зала Дома правительства.
По его мнению, включение Беларуси в состав РФ стало бы "подарком коллективному Западу". Но сегодня в геополитике иные подходы, убежден Лукашенко.
"Мы с России как два суверенных, независимых государства можем выстроить такую мощную систему взаимоотношений и единства, что это будет мощнее, чем система единства в самой России. И мы эти путем двигаемся", - цитирует слова президент
Белорусский лидер отметил, что республика стремится брать лучшее в России, а россияне учатся многому у белорусов.
"Мы для России так же ценны, как Россия для нас", - убежден Александр Лукашенко.
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Президент назвал глупостью слова многих политиков, что Россия планирует присоединить территории Беларуси - он уверен, что РФ эта "головная боль" не нужна.
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