Мы для России так же ценны, как Россия для нас - Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая - Sputnik. Беларусь для России так же ценна, как и Россия для Беларуси, заявил на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления президент Александр Лукашенко.

Отвечая на вопросы участников мероприятия, он отметил, что Беларусь не страдает какими-либо геополитическими претензиями.

"Глупость, кто сегодня мыслит, что надо взять какие-то земли и включить в состав какого-то государства, как часто нас пугают Россией. России эта головная боль не нужна", - заявил глава государства с трибуны Овального зала Дома правительства.

По его мнению, включение Беларуси в состав РФ стало бы "подарком коллективному Западу". Но сегодня в геополитике иные подходы, убежден Лукашенко.

"Мы с России как два суверенных, независимых государства можем выстроить такую мощную систему взаимоотношений и единства, что это будет мощнее, чем система единства в самой России. И мы эти путем двигаемся", - цитирует слова президент БелТА .

Белорусский лидер отметил, что республика стремится брать лучшее в России, а россияне учатся многому у белорусов.

"Мы для России так же ценны, как Россия для нас", - убежден Александр Лукашенко.