Путин и Лукашенко могут затронуть тему госдолга Беларуси – Песков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на предстоящей встрече проинформирует российского коллегу Владимира Путина о состоянии белорусской экономики, в том числе и о белорусском госдолге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Обсуждение возможной помощи будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Россия помогать с рефинансированием внешних долгов Беларуси и будет ли этот вопрос в повестке встречи.

"Как правило, президенты информируют друг друга о состоянии дел в экономике стран. Поэтому я не исключаю того, что президент Беларуси посчитает необходимым информировать президента России об экономической ситуации в Беларуси", – ответил Песков.

Что еще обсудят

По его словам, в пятницу 28 мая состоится беседа двух лидеров, она будет продолжена за рабочим обедом. Путин и Лукашенко обменяются мнениями по разным вопросам.

При этом по итогам встречи лидеров никаких заявлений для прессы не планируется, отметил пресс-секретарь.

Касаясь вопроса о том, придется ли РФ увеличить субсидии Беларуси в связи с санкциями в отношении республики, официальный представитель Кремля отметил, что "этот вопрос не ставился белорусской стороной".

"Действительно, Россия прямо и косвенно оказывает значительную помощь белорусской экономике", – заявил Песков.

При этом он подчеркнул, что этот факт не является поводом "для автоматических пересчетов каких-то".

Песков отметил, что по военно-политическим и другим вопросам стороны давно договорились: "и в этом отношении мы действуем".

Лукашенко о встрече с Путиным

Президент Беларуси на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления затронул тему предстоящей встречи с российским коллегой.

Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы называть конкретные вопросы, но в основном речь пойдет об экономике.

"Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика. В связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и России, как мы будем двигаться дальше", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА .

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