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Кремль не сомневается в версии Минска по ситуации с лайнером Ryanair
26.05.2021 14:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая - Sputnik. В Кремле не видят оснований не доверять заявлениям белорусских властей по инциденту с самолетом Ryanair, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видели
Песков обратил внимание, что пока от европейских лидеров не прозвучало никаких заявлений "о желании как-то разобраться с этой темой".
Вместе с тем, он заметил, что в Кремле приняли во внимание информацию о том, что ХАМАС опроверг причастность к произошедшему инциденту с лайнером в Минске.
Отправлено из Швейцарии
Отвечая на вопрос, какое влияние может оказать заявление президента Беларуси на встречу президентов России и США в Женеве, Песков заявил, что "Лукашенко никогда не говорил, что Швейцария причастна".
Напомним, белорусский лидер
"Это же не значит, что Швейцария причастна. Такие оговорки в этой ситуации очень нежелательны", – еще раз указал Песков, что к Швейцарии заявление Лукашенко не имеет никакого отношения.
По словам официального представителя Кремля, в инциденте с самолетом белорусские власти руководствовались соответствующими правилами на случай получения угрозы.
"И мы не видим никаких оснований не доверять белорусской стороне", – сказал он.
Ранее глава департамента по авиации минтранса Беларуси Артем Сикорский
Инцидент с самолетом Ryanair
Лайнер Ryanair
По результатам проверки был задержан
Ряд европейских стран осудили действия Минска по принудительной посадке самолета и призвал к расследованию инцидента, пригрозив санкциями.
Власти некоторых государств приняли решение
В понедельник, 24 мая, лидеры стран Евросоюза
Не первый случай посадки
Громкий случай принудительной посадки самолета произошел в 2013 году. Центральное разведывательное управление США посадило борт президента Боливии Эво Моралеса в Вене, летевшего из Москвы, в связи с информацией о возможном нахождении на борту Эдварда Сноудена. При этом власти Франции, Португалии, Италии и Испании отказали в воздушном коридоре президентскому самолету.
О других громких случаях –
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Пресс-секретарь президента РФ отметил, что пока в ответ на заявления белорусской стороны европейские лидеры отмалчиваются и "рубят с плеча".
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