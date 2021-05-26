Кремль не сомневается в версии Минска по ситуации с лайнером Ryanair

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая - Sputnik. В Кремле не видят оснований не доверять заявлениям белорусских властей по инциденту с самолетом Ryanair, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видели заявление главы Беларуси , который сказал, что это сообщение пришло из Швейцарии. Если это не так, наверное, кто-то это опровергнет, но мы не видели никаких опровержений", – сказал он, отвечая на вопрос, насколько доверяют заявлению белорусской стороны, в том числе о причастности к инциденту группировки ХАМАС.

Песков обратил внимание, что пока от европейских лидеров не прозвучало никаких заявлений "о желании как-то разобраться с этой темой".

Вместе с тем, он заметил, что в Кремле приняли во внимание информацию о том, что ХАМАС опроверг причастность к произошедшему инциденту с лайнером в Минске.

Отправлено из Швейцарии

Отвечая на вопрос, какое влияние может оказать заявление президента Беларуси на встречу президентов России и США в Женеве, Песков заявил, что "Лукашенко никогда не говорил, что Швейцария причастна".

Напомним, белорусский лидер заявил в среду, что сообщение о минировании лайнера Ryanair поступило из Швейцарии.

"Это же не значит, что Швейцария причастна. Такие оговорки в этой ситуации очень нежелательны", – еще раз указал Песков, что к Швейцарии заявление Лукашенко не имеет никакого отношения.

По словам официального представителя Кремля, в инциденте с самолетом белорусские власти руководствовались соответствующими правилами на случай получения угрозы.

"И мы не видим никаких оснований не доверять белорусской стороне", – сказал он.

Ранее глава департамента по авиации минтранса Беларуси Артем Сикорский заявил , что 23 мая на электронную почту аэропорта "Минск" поступило сообщение на английском языке, в котором якобы солдаты ХАМАС потребовали от ЕС отказаться от поддержки действий Израиля в секторе Газа, а также сообщили о якобы заложенной в самолете бомбе. При этом, как отмечали в минтрансе страны, были угрозы взорвать бомбу над Вильнюсом, если требования не будут выполнены.

Инцидент с самолетом Ryanair

Лайнер Ryanair совершил экстренную посадку в Национальном аэропорту Минск 23 мая. Самолет следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но после получения сообщения о минировании был вынужден приземлиться. Позже информация о минировании не подтвердилась.

По результатам проверки был задержан Роман Протасевич – экс-главред Telegram-канала "NEXTA" и редактор "Беларусь головного мозга" (оба канала признаны экстремистскими в Беларуси), который находился на борту самолета. В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

Ряд европейских стран осудили действия Минска по принудительной посадке самолета и призвал к расследованию инцидента, пригрозив санкциями.

Власти некоторых государств приняли решение приостановить авиасообщение с Беларусью , а также ограничить полеты в белорусском воздушном пространстве.

В понедельник, 24 мая, лидеры стран Евросоюза приняли решение закрыть европейское небо для самолетов из Беларуси, а также заявили, что в отношении республики должны быть введены дополнительные санкции в рамках соответствующих режимов.

Не первый случай посадки

Громкий случай принудительной посадки самолета произошел в 2013 году. Центральное разведывательное управление США посадило борт президента Боливии Эво Моралеса в Вене, летевшего из Москвы, в связи с информацией о возможном нахождении на борту Эдварда Сноудена. При этом власти Франции, Португалии, Италии и Испании отказали в воздушном коридоре президентскому самолету.

О других громких случаях – в материале Sputnik .