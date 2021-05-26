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В Овальном зале Дома правительства прошла встреча А. Лукашенко с парламентариями

26.05.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Против Беларуси ведут современную гибридную войну. Ни одна страна в мире не сталкивалась с таким многоплановым, многоуровневым террором, заявил сегодня глава государства на встрече в Овальном зале. Налицо переход от организации бунтов к новому этапу - удушения. Все это больше похоже на зависть из-за бессилия за провал попытки госпереворота.

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Теги: Минск
 
 
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Против Беларуси ведут современную гибридную войну. Ни одна страна в мире не сталкивалась с таким многоплановым, многоуровневым террором, заявил сегодня глава...
 
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