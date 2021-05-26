В Овальном зале Дома правительства прошла встреча А. Лукашенко с парламентариями

Источник материала: БT

Против Беларуси ведут современную гибридную войну. Ни одна страна в мире не сталкивалась с таким многоплановым, многоуровневым террором, заявил сегодня глава государства на встрече в Овальном зале. Налицо переход от организации бунтов к новому этапу - удушения. Все это больше похоже на зависть из-за бессилия за провал попытки госпереворота.

Президент прокомментировал инцидент с рейсом Афины - Вильнюс



Президент прокомментировал инцидент с самолетом, который летел по маршруту Афины - Вильнюс, и раскрыл новые подробности. Сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии. Экипаж советовался с хозяевами самолета и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске. Глава государства действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам.

Александр Лукашенко мировому сообществу: нет смысла нас шатать!

Глава государства обратился также к мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь! Ответ на любые санкции будет жестким и адекватным. Временные трудности Беларусь компенсирует активными действиями на других направлениях и рынках. Подробности встречи - в наших выпусках.





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