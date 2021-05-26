Мы наблюдаем атаку на независимость Беларуси со стороны западных стран - В. Макей

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Сегодня под благовидными правозащитными предлогами мы наблюдаем попытку лишения Беларуси завоеванного ею за четверть века суверенитета, целенаправленную атаку на нашу независимость со стороны западных стран. Об этом заявил глава МИД Владимир Макей, выступая в Овальном зале Дома правительства, сообщает БелТА .

"Нормальные с точки зрения здравого смысла интересы самого Запада, его граждан, равно, как и наших соотечественников, молниеносно и без колебаний приносятся в жертву ради достижения заданной цели", - считает министр.

Он процитировал советника по национальной безопасности бывшего президента США Джона Болтона, сказанные буквально две недели назад: "Украину и Беларусь следует принять в НАТО для того, чтобы ликвидировать серую зону, которая возникла между Россией и странами Североатлантического альянса. Беларусь - это самая сложная задача из всех. Членство в альянсе довольно долгое время было немыслимо. Однако, как бы трудно это ни было, США не могут оставить ее Москве без возражений". Это слова отставного чиновника, который, кстати, посещал Беларусь и является рупором реальных настроений, бытующих в Вашингтоне и на Западе в целом.

"И заметьте, речь здесь не идет о правозащитных ценностях, а о конкретных интересах. Такова сегодня дипломатическая реальность для нашей страны", - продолжил Владимир Макей.

По его словам, как бы ни хотелось беглым врагам независимой Беларуси, страна поддерживает конструктивные отношения с подавляющим большинством партнеров на разных континентах. "Наша открытость и настроенность на конструктивное решение возникающих вопросов доведена до внешних партнеров на разных уровнях. Однако, к сожалению, наши аргументы хотят слышать не все", - заявил Владимир Макей.





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