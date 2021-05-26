А. Лукашенко: Беларусь - центр Европы. Если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война

Источник материала: БT

"Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь - это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война", - сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, которая проходит в Овальном зале Дома правительства.





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