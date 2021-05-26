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Грузия отмечает День Независимости
26.05.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
На площади Свободы в центре Тбилиси пройдут праздничные мероприятия, начиная от торжественной церемонии принесения присяги и заканчивая ярким гала-концертом.
Президент Беларуси поздравил Президента Грузии с Днем Независимости. Как отметил Александр Лукашенко, многолетние отношения между Минском и Тбилиси основываются на традициях взаимного уважения и конструктивного партнерства, что содействует выстраиванию тесных связей в различных областях.
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На площади Свободы в центре Тбилиси пройдут праздничные мероприятия, начиная от торжественной церемонии принесения присяги и заканчивая ярким гала-концертом. ...
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