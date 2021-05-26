ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Грузия отмечает День Независимости

26.05.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На площади Свободы в центре Тбилиси пройдут праздничные мероприятия, начиная от торжественной церемонии принесения присяги и заканчивая ярким гала-концертом.

Президент Беларуси поздравил Президента Грузии с Днем Независимости. Как отметил Александр Лукашенко, многолетние отношения между Минском и Тбилиси основываются на традициях взаимного уважения и конструктивного партнерства,  что содействует выстраиванию тесных связей в различных областях. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На площади Свободы в центре Тбилиси пройдут праздничные мероприятия, начиная от торжественной церемонии принесения присяги и заканчивая ярким гала-концертом. ...
 
Новости дня
Новости политики
 
Постпредство Беларуси в Женеве выступило с заявлением в ответ представителю УВКПЧ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by