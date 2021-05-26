Тертель: за рубежом не отказались от планов по свержению власти в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. В закрытых докладах иностранные спецслужбы отмечают, что власть в Беларуси устояла, но это не значит, что они отказались от планов по ее свержению

"В рядах беглых мятежников фиксируются уныние и апатия. Все отчетливее проявляются скрываемые до поры личные обиды и склоки, обусловленные борьбой за западные гранты", – заявил глава КГБ Иван Тертель, выступая в среду в Овальном зале.

"Противник обладает огромными ресурсами"

Как отметил глава КГБ, уже очевидно, что противник Беларуси обладает огромными ресурсами и умением "играть вдолгую". Об этом говорит информация, которую добывает разведка, контрразведка и другие подразделения КГБ. По его словам, в долгосрочной перспективе ставка делается на отработку целых социальных групп.

"В первую очередь молодежи, начиная со школьной скамьи, работников медицинской сферы и IT-сектора, предпринимателей в плане привития им антигосударственных ценностей", – подчеркнул Тертель.

И добавил, что по данным разведки также ставятся задачи внести раскол в вертикаль власти и особенно силовой блок, найти предателей среди госслужащих, создать условия для одномоментного обвала экономики и вывода на этом фоне людей на улицы.

"Методы мирного протеста не дают результатов"

По словам Тертеля, оппоненты белорусской власти последовательно идут по пути эскалации, так как мирный протест не принес им ожидаемых результатов.

"К сожалению, не все радикалы и их кураторы воспринимают наши предупреждения адекватно. У спонсоров фактически терроризма сохраняется иллюзия безнаказанности и вседозволенности", – подчеркнул глава КГБ.

И добавил, что силовики регулярно отмечают попытки найти или искусственно создать так называемый триггер, чтобы "взорвать ситуацию".

"В качестве такой попытки, по нашим оценкам, необходимо рассматривать инцидент с гражданским авиалайнером 23 мая", - заявил он.

По его словам, здесь "налицо откровенная незаинтересованность" со стороны коллективного Запада объективно разобраться в обстоятельствах происшествия.

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