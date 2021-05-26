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Лукашенко пригласил Путина и Байдена в Минск
26.05.2021 15:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая – Sputnik. Лукашенко заявил, что, если Байден хочет обсудить с Путиным Беларусь, их встречу следует провести в Минске, сообщает
Президент отметил, что грядущая встреча Владимира Путина и Джо Байдена вызвала большой резонанс в СМИ, известно, что главы государств в том числе хотят обсудить ситуацию в Украине и Беларуси.
"Хорошо, пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать. Я только не знаю, о чем Байден (Путин-то в теме) будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали и он посмотрел, где эта Беларусь находится", – прокомментировал Александр Лукашенко.
По мнению белорусского лидера, американские власти "абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией" в нашей стране.
При этом Лукашенко заявил, что ситуацию в Беларуси лучше обсуждать в Минске и что он публично хочет пригласить российского и американского лидеров.
"Если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки (пресс-секретарь Белого дома - Sputnik) ему (Байдену - Sputnik) напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси - это смешно", - уверен глава государства.
Президент отметил, что президенты США и РФ по телефону уже успели обсудить Беларусь и Джо Байдену, по словам Лукашенко, пришлось оправдываться.
"В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал". Поэтому пусть поговорят по Беларуси, хоть будет знать, где она расположена", - сказал он.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки
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Президент отметил, что американский и российский лидеры уже обсуждали ситуацию в Беларуси по телефону.
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