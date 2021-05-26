Лукашенко пригласил Путина и Байдена в Минск

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Лукашенко заявил, что, если Байден хочет обсудить с Путиным Беларусь, их встречу следует провести в Минске, сообщает "БелТА" .

Президент отметил, что грядущая встреча Владимира Путина и Джо Байдена вызвала большой резонанс в СМИ, известно, что главы государств в том числе хотят обсудить ситуацию в Украине и Беларуси.

"Хорошо, пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать. Я только не знаю, о чем Байден (Путин-то в теме) будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали и он посмотрел, где эта Беларусь находится", – прокомментировал Александр Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, американские власти "абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией" в нашей стране.

При этом Лукашенко заявил, что ситуацию в Беларуси лучше обсуждать в Минске и что он публично хочет пригласить российского и американского лидеров.

"Если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки (пресс-секретарь Белого дома - Sputnik) ему (Байдену - Sputnik) напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси - это смешно", - уверен глава государства.

Президент отметил, что президенты США и РФ по телефону уже успели обсудить Беларусь и Джо Байдену, по словам Лукашенко, пришлось оправдываться.

"В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал". Поэтому пусть поговорят по Беларуси, хоть будет знать, где она расположена", - сказал он.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила , что президент США Джо Байден рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси. Встреча лидеров двух государств в Женеве запланирована на 16 июня.

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