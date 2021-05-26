Спецслужбы Греции не нашли людей, следивших за Протасевичем в аэропорту

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Спецслужбы Греции проверили камеры наблюдения из аэропорта в Афинах, чтобы найти иностранных агентов, якобы следивших за Романом Протасевичем, и никого не обнаружили. Об этом сообщает греческий телеканал Open TV.

Ранее сообщалось, что Роман Протасевич перед своим задержанием в Минске отправил сообщение, в котором рассказал о подозрительном мужчине в аэропорту вылета. Якобы за ним вели слежку: тот мужчина пытался сфотографировать его паспорт и удалился со стойки регистрации.

Спецслужбы Греции провели проверку, чтобы найти иностранных агентов, но таковые не обнаружились, сообщает телеканал. Описанного Протасевичем человека не идентифицировали, не заметили и каких-либо подозрительных движений со стороны окружавших оппозиционера людей.

Как задерживали Протасевича

Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая после приземления самолета компании Ryanair. Борт FR4978 выполнял рейс по маршруту Афины – Вильнюс, но над территорией Беларуси экипаж получил от диспетчерской службы сообщение о взрывном устройстве.

Самолет в сопровождении военного истребителя МиГ-29 совершил вынужденную посадку в Национальном аэропорту Минск, где его встречали аварийно-спасательные расчеты, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности и кинологи. Сообщение о минировании судна не подтвердилось.

Среди пассажиров оказался Роман Протасевич – бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA и редактор Telegram-канала "Беларусь головного мозга" (оба канала признаны в Беларуси экстремистскими – Sputnik). Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны .

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