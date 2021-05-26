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Минск официально уведомил РФ о сроке ареста Софии Сапеги
26.05.2021 17:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая – Sputnik. Беларусь официально уведомила российскую сторону о продлении срока содержания под стражей Софии Сапеги, сообщил МИД РФ.
Как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, российская сторона уведомлена о том, что Сапеге продлено содержание под стражей в СИЗО КГБ до 2 месяцев.
"25 мая российское посольство получило официальное постановление генпрокурора Беларуси, в котором сообщается, что в связи с подозрениями в совершении Софией Сапегой уголовно наказуемых деяний решено избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца", – заявила Захарова на брифинге.
Гражданка России София Сапега
© Pixabay sabinem34
Прокурор подписал постановление о том, что она останется в СИЗО КГБ еще на два месяца. Россиянка подозревается в нарушении статей Уголовного Кодекса РБ.
В среду в посольстве России в Минске сообщили, что сегодня российский консул встретится с родителями задержанной. Вчера он посещал в СИЗО Сапегу.
"Посольство предпринимает все необходимые меры и действия по защите интересов гражданки Российской Федерации", – отметили в российской дипмиссии.
Захарова пояснила, что согласно законодательству Беларуси в течение 10 дней после задержания подозреваемой белорусское следователи должны предъявить официальное обвинение либо она должна быть отпущена на свободу.
Задержание Протасевича и Сапеги
Гражданка России София Сапега была снята с самолета Ryanair вместе с оппозиционером Романом Протасевичем 23 мая. Рейс следовал из Афин в Вильнюс и совершил экстренную посадку в Минске.
София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".
© Sputnik / Виктор Толочко
В вузе заявили, что девушку задержали в Минске необоснованно и "под надуманным предлогом". Там отметили, что студентка возвращалась из отпуска, в Вильнюсе ее ожидала защита магистерской работы.
Ранее госСМИ Беларуси сообщили, что именно подруга Романа Протасевича помогла обнаружить его на борту самолета.
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Российский консул встретился с родителями граждански РФ Софии Сапего, сообщили в посольстве России.
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