Минск официально уведомил РФ о сроке ареста Софии Сапеги

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Беларусь официально уведомила российскую сторону о продлении срока содержания под стражей Софии Сапеги, сообщил МИД РФ.

Как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, российская сторона уведомлена о том, что Сапеге продлено содержание под стражей в СИЗО КГБ до 2 месяцев.

"25 мая российское посольство получило официальное постановление генпрокурора Беларуси, в котором сообщается, что в связи с подозрениями в совершении Софией Сапегой уголовно наказуемых деяний решено избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца", – заявила Захарова на брифинге.

Гражданка России София Сапега была задержана белорусскими правоохранителями в Минском аэропорту 23 мая на 72 часа. В минувший вторник белорусские следователи приняли решение о продлении срока содержания под стражей.

Прокурор подписал постановление о том, что она останется в СИЗО КГБ еще на два месяца. Россиянка подозревается в нарушении статей Уголовного Кодекса РБ.

В среду в посольстве России в Минске сообщили, что сегодня российский консул встретится с родителями задержанной. Вчера он посещал в СИЗО Сапегу.

"Посольство предпринимает все необходимые меры и действия по защите интересов гражданки Российской Федерации", – отметили в российской дипмиссии.

Захарова пояснила, что согласно законодательству Беларуси в течение 10 дней после задержания подозреваемой белорусское следователи должны предъявить официальное обвинение либо она должна быть отпущена на свободу.

Задержание Протасевича и Сапеги

Гражданка России София Сапега была снята с самолета Ryanair вместе с оппозиционером Романом Протасевичем 23 мая. Рейс следовал из Афин в Вильнюс и совершил экстренную посадку в Минске.

София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".

В вузе заявили, что девушку задержали в Минске необоснованно и "под надуманным предлогом". Там отметили, что студентка возвращалась из отпуска, в Вильнюсе ее ожидала защита магистерской работы.

Ранее госСМИ Беларуси сообщили, что именно подруга Романа Протасевича помогла обнаружить его на борту самолета.

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